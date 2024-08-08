Рынок недвижимости Узбекистана в июле показал признаки восстановления после снижения активности в июне, сообщает Центр экономических исследований и реформ.

За прошлый месяц было зарегистрировано 23 тысячи сделок купли-продажи недвижимости, что на 13,6% больше показателя июня (20,2 тысячи). В разрезе регионов наибольший рост операций с жильём наблюдался в Сырдарьинской (53%), Джизакской (31,5%) и Андижанской (27%) областях.

Однако по сравнению с июлем 2023 года число сделок сократилось на 7,4%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Бухарской области — на 27,4% в годовом исчислении, Ташкентской — на 21% и Навоийской — более чем на 18%.





Цены на «вторичку»

Цены на вторичное жилье по Узбекистану увеличились на 0,4% по сравнению с июнем. Тем не менее, в годовом выражении стоимость «вторички» выросла в среднем на 8,2%.

Больше всего цены увеличились в Хорезмской области — 22,1%, Бухарской — 17,7%, Кашкадарьинской — 13% и Ташкентской области — 12,2%.

В Ташкенте цены на на вторичное жилье в июле уменьшились ещё на 1,4% (в июне было снижение на 1,1%, а в мае и апреле — рост суммарно на 2,2%). Для сравнения: в июне-июле прошлого года стоимость вторичной недвижимости выросла на 0,8% и 1,8% соответственно.

Сравнительно большее снижение цен отмечено в Учтепинском — 3,6%, Мирабадском — 2,6%, Яшнабадском — 2% и Алмазарском — 2% районах столицы.

Тем не менее, к июлю 2023 года цены на «вторичку» в столице выросли почти на 6%.

Аренда жилья в Ташкенте

Темпы снижения цен на аренду жилья в столице в июле замедлились — спад составил 0,6% против 1,2% месяцем ранее.

Средняя стоимость аренды составила 8,2 доллара за 1 квадратный метр. По сравнению с июлем прошлого года аренда она стала дешевле на 5,4%.

Наибольшее снижение цен по сравнению с июлем прошлого года отмечено в Яшнабадском — почти на 13%, Юнусабадском — на 11% и Мирзо-Улугбекском районе — на 9,1%.

Ранее Центральный банк в обзоре рынка недвижимости за 2023 года сообщал, что из-за резкого повышения стоимости жилья покупательская способность населения Узбекистана снизилась, а разрыв между рыночной и фундаментальной ценой недвижимости достиг 24%. Квартиры стали больше покупать не для удовлетворения базовой потребности, а в качестве объекта инвестиций.