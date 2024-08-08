По завершении двусторонних переговоров президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев торжественно открыли филиалы Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в Алматы и Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова в Чирчике, сообщила пресс-служба главы государства.

В этих вузах будут готовить кадры по техническим направлениям.

Главы Узбекистана и Казахстана также приняли участие в церемонии прибытия первого грузового поезда по маршруту «Сиань — Хоргос — Алматы — Сарыагач — Ташкент».

Грузовой поезд отправился с казахстанско-китайского терминала в Сиане в сухой порт «Хоргос». Там контейнеры были перегружены и отправлены по железным дорогам Казахстана через станцию «Сарыагач» в конечный пункт на станцию «Ташкент». Этот маршрут позволит сократить время грузоперевозок.