В 13-й день летних Олимпийских игр в Париже, 8 августа, восемь спортсменов Узбекистана примут участие в соревнованиях по гребле на каное, вольной борьбе, боксу, современному пятиборью, тхэквондо и художественной гимнастике, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Художественная гимнастика





В 13:00 многократная чемпионка Азии и двукратная чемпионка Азиатских игр 20-летняя Тахмина Икромова выступит в квалификации в программе личного многоборья.

Тхэквондо





В 13:35 самый молодой олимпийский чемпион в истории Узбекистана в Токио, бронзовый призёр чемпионата мира 22-летний Улугбек Рашитов в весовой категории до 68 кг начнёт выступления в 1/8 финала. Его соперник станет известен позже.

Каное





В 13:50 чемпионка Азии 2017 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года и Азиатских игр 2023 года, 27-летняя Нилуфар Зокирова примет участие в заезде на 200 метров вместе с представителями Канады, Нигерии, Испании, Сенегала, России и Молдовы.

Она начинала свою спортивную карьеру на канале Бозсув. Олимпиада в Париже станет второй по счёту для каноистки.

Вольная борьба





В 14:35 в 1/8 финала 27-летний российский борец Джабраил Шапиев (до 86 кг) из Дагестана, с 2017 года выступающий за Узбекистан, выйдет на ковёр против 23-летнего Владимира Гамкрелидзе из Грузии, вице-чемпиона мира и бронзового призёра Европы.

Шапиев является вице-чемпионом Азии и бронзовым призёром Азиады, на Играх в Токио занял пятое место.





В 14:56 в 1/8 финала 25-летний Гуломжон Абдуллаев (до 57 кг) выйдет на ковёр против Алиаббаса Рзазаде из Азербайджана, чемпиона Европы 2023 года, чемпиона мира 2021 года среди молодёжи.

Гуломжон Абдуллаев родился 11 ноября 1998 года в Хорезмской области. Тренер — Бахтиёр Собиров. В 2016 году был представителем молодёжной сборной, а уже с 2018 года выступает в составе национальной команды. В 18 лет борец стал бронзовым призёром чемпионата мира U-20. Двукратный чемпион Азии среди молодёжи. На Играх Исламской Солидарности Конья-2021 он также завоевал «золото». Участник летних Олимпийских игр Токио-2020.

Современное пятиборье





В 17:30 34-летняя Алисэ Фахрутдинова примет участие в квалификационном этапе пятиборья (конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание).

Алисэ Фахрутдинова родилась 23 февраля 1990 года в Москве. С 2019 года защищает честь сборной Узбекистана. В том же году удостоилась бронзовой медали на чемпионате Азии в программе микст. Участница Олимпиады Токио-2020.

К Олимпиаде готовилась под руководством тренера Мухаммеда Окаши. Чемпионка мира 2009 года среди молодёжи. Бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в направлении эстафеты.

Бокс





В ночь на 9 августа (в 00:30) 24-летний знаменосец Узбекистана, чемпион мира, Азии и Азиатских игр Абдумалик Халоков в полуфинале сразится с 22-летним Чарли Сениором из Австралии, чемпионом Тихоокеанских игр.





В 1:34 чемпион Олимпиады 2016 года, чемпион мира, трёхкратный чемпион Азии Хасанбой Дусматов (до 51 кг) в финале сразится с 26-летним Билалом Беннама из Франции, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, чемпионом Европейских игр, чемпионом Европы.

Соперники встречались на чемпионате мира в Ташкенте в 2023 году, тогда Дусматов победил нокаутом.



