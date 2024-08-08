В 12-й день летних Олимпийских игр в Париже 7 августа четыре спортсмена Узбекистана приняли участие в соревнованиях по греко-римской борьбе и гребле на байдарках.

Борцы греко-римского стиля Арам Варданян и Рустам Ассакалов 6 августа потерпели поражения в четвертьфинале, однако их соперники вышли в финал, благодаря чему они получили возможность выйти на ковёр в утешительных сватках за бронзовую медаль.

Вице-чемпион мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионатов Азии 2016 и 2018 годов, 28-летний узбекский борец Арам Варданян (до 77 кг) победил трёхкратного чемпиона Африки, двукратного чемпиона Африканских игр Абделькрима Уакали из Алжира — 9:0.

В поединке за «бронзу» узбекистанец встретился с трёхкратным чемпионом Европы, чемпионом и двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира, 25-летним Малхасом Амояном из Армении.

Соперник был активнее в начале встречи и перебросил Варданяна через себя, что позволило ему заработать 6 очков. Во второй половине схватки представитель проявлял больше давил и смог заработать 5 очков. Для победы не хватало 2 балла, но в оставшееся время счёт не изменился и победу забрал Амоян.

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Чемпион и призёр Азиатских игр, вице-чемпион мира 2015 года 40-летний Рустам Ассакалов в весовой категории до 97 кг в утешительной схватке победил двукратного вице-чемпиона Азии Ким Сын Джуна из Южной Кореи — 8:2.

В бою за «бронзу» узбекистанец на ковёр вышел против чемпиона мира 2023 года, чемпиона Панамериканских игр и других турниров 25-летнего Габриэля Росильо из Кубы.

В начале поединка Ассакалов повредил правую руку и сообщил тренеру, что «плечо не на месте». Узбекистанец пытался продолжить схватку, но не смог из-за боли.

После схватки узбекистанец оставил обувь на ковре в знак того, что завершает карьеру.

Байдарка

36-летняя представительница сборной Узбекистана по гребле на байдарках Екатерина Шубина и 27-летний Шахриёр Махкамов прошли в четвертьфинал, но их следующий результат не позволил выйти в полуфинал турнира.

В 1:10 стартовал полуфинальный бой между боксёрами Баходиром Жалоловым и Нелви Тиафаком.