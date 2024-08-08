В резиденции «Акорда» в Астане состоялась встреча президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в узком составе, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

Были рассмотрены актуальные вопросы узбекско-казахстанского сотрудничества.





В начале беседы Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что нынешний государственный визит «имеет историческое значение и призван вывести отношения стратегического партнёрства и союзничества на качественно новый уровень». Об этом свидетельствует проведение первого заседания Высшего межгосударственного совета.

Отмечено, что в преддверии визита «успешно состоялись заседание Межправительственной комиссии, бизнес-форум и ряд культурных мероприятий».

Подготовлена Программа стратегического партнёрства и союзничества до 2034 года, создаётся Совет под руководством глав внешнеполитических ведомств.





За последние годы товарооборот Узбекистана и Казахстана увеличился в два раза, число совместных предприятий — в пять раз, растут объёмы грузоперевозок, реализуются крупные проекты кооперации.

Отмечена необходимость повышения результативности контактов на уровне парламентов, правительств, внешнеполитических и отраслевых ведомств, продолжения взаимной поддержки в рамках международных и региональных площадок, в том числе ООН, ВТО, Консультативных встреч глав государств региона, форматов «Центральная Азия плюс».

Подчёркнута востребованность развития тесного взаимодействия в области молодёжной политики и формирования информационного поля. Достигнута договорённость подготовить комплексную Программу сотрудничества в этом направлении.

Поддержано учреждение Межпарламентского форума с участием обеих палат парламентов двух стран.

Отдельное внимание стороны уделили наращиванию объёмов товарооборота, прежде всего за счёт взаимного формирования рынков и замещения импорта из третьих стран. В этом контексте правительствам поручено до конца месяца принять отдельную программу по доведению товарооборота до 10 млрд долларов.

В целях развития промышленной кооперации к нынешнему саммиту наработан портфель новых соглашений и контрактов на сумму 7 млрд долларов. Среди них проекты в сферах энергетики, транспорта и логистики, металлургии, текстильной, аграрной и строительной сферах, а также между регионами.

Достигнута договорённость ускорить строительство Международного центра промышленной кооперации в Сырдарьинской области с размещением предприятий.

В целях финансовой поддержки крупных проектов будет проработан вопрос создания совместного инвестиционного фонда.

Обсуждены вопросы обеспечения благоприятных условий для транзитных грузоперевозок, строительства совместных логистических комплексов, развития автомобильных и железнодорожных маршрутов между двумя странами.

Приоритетное внимание уделено скорейшей реализации стратегических региональных проектов, в том числе строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Президенты заявили о важности расширения межрегионального сотрудничества. Достигнута договорённость о трансформации Форума регионов в Совет руководителей регионов двух стран и проведении его первого заседания осенью этого года в Самарканде.

Главы государств также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.