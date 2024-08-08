Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев торжественно открыли памятник узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои в Астане, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев, выразив признательность за инициативу Касым-Жомарта Токаева установить памятник Алишеру Навои, отметил, что возведение монумента в самом центре столицы Казахстана является подтверждением уважения казахского народа к братскому Узбекистану.





«Творческое наследие великого философа и гуманиста Алишера Навои — это уникальное богатство, принадлежащее не только узбекскому народу, но и всему миру. Произведения Навои ещё в XVI веке были переведены на итальянский и немецкий языки, а сегодня звучат почти на всех языках мира. Веками его творчество, являющееся своеобразной энциклопедией жизни, восхищало и воодушевляло миллионы людей», — отметил президент Узбекистана.

В Ташкенте установлен памятник классику казахской литературы Абаю Кунанбаеву, который считал своим учителем Алишера Навои наряду с другими поэтами Востока.

В 2020 году ныне покойный казахский поэт Несипбек Айтулы, перевёл и издал на казахском языке главный труд Алишера Навои — «Хамсу» («Пятерица»), а предисловие к этой книге написал лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Мы гордимся тем, что Шокан Уалиханов стал одним из первых исследователей творчества Алишера Навои, а великий Абай называл его своим учителем. Навои оставил после себя не только литературное, но и богатое философское наследие. Его гуманистические идеи занимают особое место в мировой сокровищнице мысли. Трактаты мыслителя, отражающие многообразие его интересов и широту взглядов, актуальны по сей день», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Уверен, что памятник Алишеру Навои станет ещё одним ярким символом крепнущих уз дружбы и братства между народами двух стран, а его наследие будет вдохновлять ещё многие поколения на великие достижения», — в завершение подчеркнул президент Узбекистана.