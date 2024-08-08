Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш, сформированное после того, как премьер-министр Шейх Хасины ушла в отставку и бежала за границу на фоне массовых протестов студентов, переросших в беспорядки.

84-летний Юнус вернулся в Дакку 8 августа после лечения в Париже, передаёт Reuters. «Я чувствую себя хорошо, возвращаясь домой», — сказал экономист в аэропорту. Он добавил, что протестующие студенты спасли страну и свободу необходимо защищать.

Ожидается, что Юнус примет присягу в качестве главы группы советников временного правительства в официальной резиденции президента Мухаммеда Шахабуддина.

Кто такой Мухаммад Юнус

Мухаммад Юнус известен как «банкир для бедных». Он также является давним критиком бывшего премьера Шейх Хасины.

Юнус родился в 1940 году в городе Читтагонга. Окончил экономический факультет столичного Даккского университета, а затем, выиграв стипендию Fulbright, продолжил обучение в Университете Вандербилта в штате Теннесси (США), где ему была присвоена степень доктора экономических наук.

После провозглашения независимости Бангладеш в 1971 году он вернулся на родину и возглавил экономический факультет Университета Читтагонга.

В 1974 году, когда Бангладеш столкнулся с острым голодом, унёсшим жизни около 1,5 миллиона человек, Юнус занялся борьбой с бедностью.

«Мне было трудно преподавать элегантные теории экономики в университетских классах на фоне ужасного голода в Бангладеш. Внезапно я ощутил пустоту этих теорий перед лицом сокрушительного голода и нищеты», — сказал Юнус в своей нобелевской лекции после получения награды.

«Я хотел сделать что-то немедленно, чтобы помочь людям вокруг меня, даже если это был всего лишь один человек», — сказал он.

Юнус начал предоставлять небольшие кредиты из своего кармана беднейшим жителям, а в 1983 году основал Grameen Bank («Деревенский банк»), позже ставшим мировым лидером в борьбе с нищетой посредством микрокредитования. Банк быстро разросся, открыв по миру филиалы, работающие по схожей модели.

В 2006 году Юнус присудили Премию мира за вклад в борьбу с бедностью. На тот момент банк предоставил около 6 млрд долларов в виде жилищных, студенческих и микропредпринимательских кредитов.

Почему начались протесты

Протесты в Бангладеш вспыхнули в начале июля. Студенты элитных университетов страны вышли на улицы с требованием изменить систему, при которой треть рабочих мест в государственном секторе зарезервирована за родственниками ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. Они заявили, что система несправедлива и работники на должности должны отбираться на основе заслуг.

Вскоре протесты переросли в беспорядки. В столкновениях с полицией погибли более 300 человек, около 10 тысяч людей были арестованы. Это помогло временно разогнать протестующих, но большое количество смертей подогрело недовольство народа, отмечает The New York Times. В результате протесты разрослись на всю страну, а участники демонстраций стали требовать отставки Хасины.

Армия отказалась подавлять протесты

Накануне того, как Шейх Хасина внезапно бежала из Бангладеш, начальник штаба армии генерал Вакер-Уз-Заман провёл совещание с генералами и принял решение, что войска не будут открывать огонь по гражданским лицам для обеспечения комендантского часа, введённого в стране на фоне протестов, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Затем Заман связался с офисом Хасины и сообщил премьер-министру, что его солдаты не будут выполнять приказ. По словам собеседника агентства, сообщение было предельно ясным: Хасина больше не пользуется поддержкой армии.

Это объясняет, почему 15-летнее правление Хасины, во время которого она практически не терпела инакомыслия, подошло к столь хаотичному концу и побегу из страны, отмечает Reuters.

Заман публично не объяснил, почему решил не поддерживать экс-премьера. Но, со слов трёх бывших офицеров бангладешской армии, масштаб протестов и число погибших сделали поддержку Хасины любой ценой невыполнимой.

«В войсках было много беспокойства, — сказал Reuters отставной бригадный генерал М. Сахават Хоссейн. — Вероятно, именно это (оказывало) давление на начальника штаба армии, потому что войска были на улице и увидели, что происходит».