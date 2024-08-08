Минувший месяц стал вторым самым жарким июлем на планете за всю историю наблюдений, сообщает европейская Служба по изменению климата Copernicus.

Среднемировая температура приземного воздуха в июле 2024 года составила 16,91 градуса. Это на 0,68 градуса выше аналогичного периода 1991−2020 годов и всего на 0,4 градуса ниже предыдущего максимума, установленного в июле 2023 года.

Таким образом, была прервана череда рекордов самых высоких температур, которые фиксировались 13 месяцев подряд, отмечает Copernicus.

«Череда рекордных месяцев подошла к концу, но лишь на волосок. В глобальном масштабе июль 2024 года был почти таким же тёплым, как июль 2023 года — самый жаркий месяц в истории… Общий контекст не изменился: наш климат продолжает нагреваться. Разрушительные последствия изменения климата начались задолго до 2023 года и будут продолжаться до тех пор, пока глобальные выбросы парниковых газов не достигнут нулевого уровня», — сказала заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

В прошедшем июле также были зафиксированы два самых жарких дня в истории — 22 и 23 июля. Изначально самым жарким днём был объявлен 21 июля, но последующие два дня побили его рекорд.