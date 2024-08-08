Боксёр сборной Узбекистана Баходир Жалолов по итогам поединка 8 августа вышел в финал Олимпийских игр в Париже.

В супертяжелой весовой категории свыше 92 кг в полуфинале чемпион мира и Олимпийских игр 2020 Баходир Жалолов сразился с немецким боксёром камерунского происхождения Нелви Тиафаком, который имеет в своём активе победу на чемпионате Европы-2022 и бронзу на ЧМ-2023.

За счёт длинных рук и высокого роста Жалолов контролировал дистанцию и наносил точные джебы правой рукой, дополняя двойкой правой/левой. Узбекистанец забрал все три раунда со счётом 5:0.

В финале он встретится с победителем пары Джамили-Дини Абуду (Франция) — Айюб Гадфа (Испания). Поединок за «золото» состоится в ночь на 11 августа в 1:51.

Таким образом, Баходир Жалолов стал четвёртым боксёром из Узбекистана, который вышел в финал после Хасанбоя Дусматова (до 51 кг), Лазизбека Муллажонова (до 92 кг) и Асадхужа Муйдинхужаева (до 71 кг). Ещё один боксёр Абдумалик Халоков должен провести свой полуфинальный бой.