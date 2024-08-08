Израиль находится в ожидании нападения со стороны Ирана и его союзников после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, пишет Reuters.

Тель-Авив не взял на себя ответственность за смерть Хании, но ХАМАС и иранские власти обвинили Израиль в его гибели и пообещали отмстить. Ответить на убийство Хании пообещали и поддерживаемая Ираном ливанская группировка «Хезболла», один из командиров которой погиб в конце июля в результате израильского авиаудара по Бейруту.

Теперь Израиль оказался перед угрозой многофронтовой войны, противостоя ХАМАС, «Хезболле» и хуситам в Йемене. Ожидается, что Иран ответит в ближайшие дни, при этом израильские власти склоняются к тому, что «Хезболла» начнёт атаку первой.

Израильские военные силы переведены в состоянии повышенной готовности. На прошлой неделе была также расширена система оповещений о воздушной тревоге — в неё включили текстовую рассылку в реальном времени.

Многие местные органы власти рекомендовали жителям сократить необязательную активность, оставаться вблизи защищённых зон и избегать больших скоплений людей.

В городе Хайфе на севере Израиля общественные бомбоубежища оборудовали цифровыми системами, чтобы их можно было разблокировать удалённо во время атаки. Их также оснастили генераторами. В нескольких подземных парковках организовали временные убежища с достаточным количеством места для тысяч жителей.

В городе Рамла в центральном Израиле национальная служба скорой помощи Маген Давид Адом (MDA) собирает донорскую кровь в подземном сервисном центре, защищённом сверхтолстыми бетонными стенами, взрывозащитными дверями и воздушными шлюзами.

Ещё один сценарий, к которому готовятся израильские власти, — массовое снятие наличных. «Запас банкнот и монет в банковской системе, согласно всем прогнозам, будет достаточным», — заявил Банк Израиля.

«Я знаю, что граждане Израиля начеку, и я прошу вас об одном — сохраняйте терпение и хладнокровие», — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с солдатами-новобранцами 7 августа. Он добавил, что Израиль готов «как к обороне, так и к нападению».

Иран, возможно, пересмотрел свои планы

Иран может отказаться от проведения массированной атаки на Израиль в ответ на гибель Хании, узнало Politico.

Администрация президента США Джо Байдена в последние дни «вела работу по дипломатическим каналам», чтобы убедить Тегеран отказаться от эскалации конфликта. Союзники США на Ближнем Востоке предупредили Иран, что массированный удар по Израилю только усилит напряжённость и создаст риск прямой конфронтации между двумя странами, сообщили собеседники издания.

США также призвали Иран пересмотреть реакцию на гибель Хании, поскольку это, по-видимому, произошло в результате тайной операции и не было частью более масштабной атаки. Также американская сторона указала, что в результате нападения не погиб ни один иранский гражданин.

По словам американских чиновников, Тегеран все больше соглашается с мнением Вашингтона, хотя поначалу отрицал его. Сейчас США не ожидают нападения Ирана на Израиль в ближайшее время, пишет Politico.