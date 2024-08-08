Президент Узбекистана 6 августа подписал постановление о создании свободной экономической зоны «Международный центр промышленной кооперации

„Центральная Азия“».

Центр создаётся в соответствии с соглашением о регулировании его деятельности, подписанным правительствами Узбекистана и Казахстана 9 ноября 2023 года.

Для создания центра 50 га орошаемых земель в Сырдарьинской области переводятся из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения.

При этом, чтобы не допустить сокращения сельскохозяйственных угодий хокимияту Сырдарьинской области поручено обеспечить до 1 января 2026 года освоение новых земельных участков в двукратном размере и перевести их в категорию орошаемых.

Управление деятельностью центра возлагается на унитарное предприятие «Дирекция свободной экономической зоны „Сырдарья“».

Срок работы центра составляет 30 лет с возможностью его последующего продления. В период деятельности центра на его участников будут распространяться отдельные налоговые, таможенные льготы и другие преференции, определённые для участников свободных экономических зон.

На территории центра будут внедрены услуги, основанные на принципе «одно окно», — таможенные, сертификационные, фитосанитарные, ветеринарные, транспортные, банковские, а также услуги обмена валюты, мобильной связи, для клиентов — медицинские, гостиничные, техническое обслуживание автотранспорта.

В центре будет реализовываться продукция, произведённая исключительно в Узбекистане и Казахстане под контролем производственного сертификата.

Граждане зарубежных государств и лица без гражданства, находящиеся на территории Узбекистана, смогут попасть в центр через отдельный контрольно-пропускной пункт на основании проездных документов, их обратное возвращение разрешается исключительно через тот же контрольно-пропускной пункт.

На территории центра лица, транспортные средства и грузы перемещаются свободно.

Для граждан Казахстана и иностранных граждан, прибывающих через него, устанавливается порядок въезда на территорию центра через специальный контрольно-пропускной пункт в безвизовом режиме на основании подтверждающего личность документа, их пребывания на указанной территории в течение 15 дней и выезда через тот же контрольно-пропускной пункт.