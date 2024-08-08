В семи районах и одном городе Узбекистана 7−8 августа были утверждены новые хокимы.

Хоким Ташкентского района Одилхон Рустамов (с февраля 2020 года) был освобождён от должности из-за недостатков в работе. Новым хокимом района стал Сардорбек Кодирович Эргашев, ранее работавший первым заместителем хокима района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, а ранее — начальником управления Национального агентства социальной защиты по Ташкентской области.

Родился в 1986 году в Ташкенте. В 2011 году окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2023 году — Ташкентский архитектурно-строительный университет.

Нурали Шухратович Джураев назначен на должность хокима города Газган Навоийской области. До этого он занимал должность главного специалиста управления развития регионов Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Он родился в 1988 году в Кызылтепинском районе области. Окончил Бухарский технологический институт пищевой и лёгкой промышленности и Ташкентский государственный экономический университет по специальности «экономист, бухгалтерский учёт и аудит».

Предыдущий хоким города был освобождён от должности в июле после совещания, проведённого президентом, за системные недостатки в работе.

Для справки: в конце сентября 2020 года постановлениями палат Олий Мажлиса посёлок Газган Нуратинского района был преобразован в город Газган и включён в категорию городов областного подчинения. Первым хокимом города был утверждён Азим Базаров.

Хокимом Мингбулакского района Наманганской области стал Ахрор Ахмадалиевич Мансуров, сообщила пресс-служба областной администрации. До этого он работал и. о. хокима Туракурганского района.

Мансуров родился в 1988 году в Мингбулакском районе. В 2013 году окончил Ташкентский государственный юридический институт. Начав работу в качестве помощника нотариуса в государственной нотариальной конторе Минбулакского района, позже работал на разных должностях в управлении юстиции области, был ведущим специалистом и руководителем информационно-аналитической группы областного хокимията, ведущим инспектором Администрации президента, заместителем хокима области — начальником управления поддержки махалли и семьи.

Предыдущий хоким района Нуршод Худойбердиев был освобождён от должности за недостатки в работе. В январе 2020 года он был оштрафован за оскорбление фермера.

Хокимом Фуркатского района Ферганской области утверждён Элёрбек Мадаминович Асронкулов. С августа 2023 года он занимал должность руководителя управления Национального агентства социальной защиты по Ферганской области.

Он родился в 1985 году в Багдадском районе. Окончил Ферганский политехнический институт по специальности «экономист». Трудовую деятельность начал в 2011 году инспектором отдела Пенсионного фонда Багдадского района. Работал начальником отдела и заместителем начальника управления внебюджетного пенсионного фонда Ферганской области. В 2019—2020 годах работал в исполнительном аппарате Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов. В 2020—2023 годах занимал должность начальника управления Пенсионного фонда по Ферганской области.

Анвар Махсетович Баймуратов был назначен хокимом Караузякского района Каракалпакстана. Об этом сообщил Жокаргы Кенес Каракалпакстана. С 2020 года он работал заместителем хокима Караузякского района — начальником отдела инвестиций и внешней торговли.

Родился в 1983 году в Нукусе. В разные годы работал в управлении Торгово-промышленной палаты по Каракалпакстану, Комитете по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Каракалпакстана, а также в Министерстве инвестиций и внешней торговли Каракалпакстана.

Комилжан Курбанбаевич Айтбаев был утверждён хокимом Тахиаташского района Каракалпакстана. До этого назначения он работал первым заместителем хокима Амударьинского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.

Ранее работал и. о. заместителя министра внешнеэкономических связей и торговли Каракалпакстана, первым заместителем хокима Ходжейлийского района по вопросам экономики и предпринимательства, помощником председателя Совета министров Каракалпакстана по вопросам локализации производства и расширения кооперационных связей в промышленности.

Зафарбек Бахадирович Матназаров утверждён в должности хокима Янгиарыкского района Хорезмской области, сообщила пресс-служба областного хокимията.





До назначения он занимал должность первого заместителя хокима Кошкупырского района по вопросам финансово-экономического развития и сокращения бедности. Родился в 1986 году. Окончил Ташкентский финансовый институт.

Хокимом Гурленского района Хорезма стал Руслан Хажибаевич Уразбаев. Ранее он работал начальником областного управления Агентства кадастра при Министерстве экономики и финансов.





Родился в 1979 году. В 2000-м окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.