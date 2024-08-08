Cотрудники оперативно-розыскного департамента Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности задержали в Ташкенте двух подозреваемых в нелегальном распространении сильнодействующих лекарственных препаратов через «закладки», сообщила пресс-служба МВД.

Всего в ходе совместного мероприятия было изъято 42,8 кг сильнодействующих препаратов розничной стоимостью 35,692 млрд сумов (2,8 млн долларов).

Часть «аптечных наркотиков» была обнаружена в багажнике автомобиля Chevrolet Spark одного из задержанных — он прятал 36 кг препарата «прегабалин» в упаковках из-под стирального порошка и другой таре.

Остальной «товар», а также тара и оборудование для фасовки препаратов были изъяты в квартире, где лекарства упаковывали для закладок.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.