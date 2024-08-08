Европейский союз и Программа развития ООН запустили новую систему капельного орошения на солнечной энергии в Аккурганском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба офиса ПРООН в Узбекистане.

Как отмечается в сообщении, в сельской местности Узбекистана, где многие семьи выращивают овощи на своих приусадебных участках, растущая нехватка воды все больше затрудняет получение устойчивого урожая овощных культур.

Аккурганский район известен низкой водообеспеченностью, поэтому был выбран для внедрения системы капельного орошения. Система включает водяной насос, который откачивает воду из вертикальной оросительной скважины с глубины 180 м с использованием солнечной энергии, получаемой с помощью солнечных панелей.





Сегодня система орошает 0,8 га земли, принося пользу 10 домохозяйствам и экономя около 60% воды по сравнению с традиционными методами орошения. Однако мощности этой оросительной системы достаточно для орошения 3 га земли, что может принести пользу ещё 20 домохозяйствам.

Излишки электроэнергии, получаемой от солнечных панелей, продаются государственной системе электроснабжения, а доходы от продажи используются для управления и эксплуатации водной скважины и системы капельного орошения.





Глава отдела сотрудничества Делегации Европейского союза в Узбекистане Вим Риепма подчеркнул, что «система капельного орошения, работающая на солнечной энергии, не только решает проблему нехватки воды, но и прокладывает путь к более устойчивому сельскому хозяйству в Узбекистане. Самое главное, это приносит прямую выгоду местным домохозяйствам, расширяя их доступ к электричеству и воде для орошения, а, следовательно, также обеспечивает продовольственную безопасность и повышает доходы населения».





Постоянная представительница ПРООН в Узбекистане Акико Фудзии отметила: «Сегодняшний запуск системы капельного орошения на солнечных батареях является важной вехой в улучшении уровня жизни людей по всему Узбекистану. Мы также видим, как технологические инновации могут помочь нам достичь нескольких Целей устойчивого развития, таких как сокращение бедности, ликвидация голода, обеспечение водной и энергетической безопасности и защита земель».





Церемония открытия прошла в присутствии первого заместителя министра водного хозяйства Тимура Бутунбаева, заместителя министра сельского хозяйства Алишера Шукурова, хокима Аккурганского района Туры Боболова, а также сотрудников Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем и жителей махалли.





Инициатива была реализована Инновационной группой из специалистов из Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем, Научно-исследовательского института овощебахчевых культур и картофеля, Международного центра стратегического развития и исследований в сфере продовольствия и сельского хозяйства (ISCAD) при Министерстве сельского хозяйства и Центра сельскохозяйственных услуг (AKIS) в Ташкентской области и жителей сельского схода граждан «Коштепа».





«Уже в июне все растения засыхали о жары. С капельным орошением даже летом наш огород радует нас зеленью, свежими помидорами, баклажанами, болгарскими перцами», — поделилась жительница одного из домохозяйств Мафтуна Ахмедова.

Запуск новой системы капельного орошения и Инновационной группы проведены в рамках проекта «Поддержка инклюзивного перехода к зелёной экономике в агропродовольственном секторе и развитие климатически устойчивой системы знаний и инноваций сельского хозяйства Узбекистана» (EU-AGRIN). Проект реализуется ПРООН в партнёрстве с Министерством сельского хозяйства и финансируется Европейским союзом.