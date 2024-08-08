По итогам состоявшегося первого заседания Высшего межгосударственного совета проведена церемония подписания двусторонних документов, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.
Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление, а также решения Высшего межгосударственного совета об утверждении Программы стратегического партнёрства и союзничества на 2024−2034 годы и создании Совета министров иностранных дел.
В рамках визита также принят пакет документов по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, в частности:
- Межправительственное соглашение о режиме государственной границы;
- Протоколы о внесении дополнений в межправительственные соглашения о пунктах пропуска через государственную границу и международном автомобильном сообщении;
- Межправительственный план мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству на 2024−2025 годы;
- Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
- Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения;
- Протокол о сотрудничестве между министерствами экономики;
- Протоколы о сотрудничестве в сфере регулирования естественных монополий и в области конкурентной политики;
- Меморандум об учреждении узбекско-казахстанского экспертного совета;
- Соглашение о взаимопонимании между Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям Узбекистана и Фондом Отандастар Казахстана;
- План практических действий по расширению сотрудничества между хокимиятом Ташкента и акиматом Астаны в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах на 2024−2026 годы.