По итогам состоявшегося первого заседания Высшего межгосударственного совета проведена церемония подписания двусторонних документов, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление, а также решения Высшего межгосударственного совета об утверждении Программы стратегического партнёрства и союзничества на 2024−2034 годы и создании Совета министров иностранных дел.





В рамках визита также принят пакет документов по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, в частности: