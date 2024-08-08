Политика
Шавката Мирзиёева наградили высшей наградой Казахстана — орденом «Алтын Кыран»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву высшую государственную награду страны — орден «Алтын Кыран» («Золотой Орёл»). Ею награждаются государственные деятели «за исключительный вклад в укрепление дружественных отношений с Казахстаном».
Президенты Узбекистана и Казахстана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
На заседании Высшего межгосударственного совета главы Узбекистана и Казахстана приветствовали подписание соглашений на $7 млрд. Стороны выразили готовность к совместному строительству энергоинфраструктуры и развитию альтернативной энергетики, а также договорились цифровизировать водные объекты.
Экономика
Цены на «вторичку» в Ташкенте снижаются второй месяц подряд — ЦЭИР
Рынок недвижимости Узбекистана в июле показал признаки восстановления после снижения активности в июне. Хоть цены на вторичном жильё по стране выросли, в Ташкенте её стоимость снижается второй месяц подряд. Аренда жилья в столице стала дешевле ещё на 0,6%.
На границе Узбекистана и Казахстана создаётся центр промышленной кооперации
Для промышленной кооперации производственных предприятий Узбекистана и Казахстана в Сырдарьинской области на приграничных территориях создаётся международный центр «Центральная Азия» в формате свободной экономической зоны.
Узбекистан завершил восстаноление ж/д линии Хайратон — Наибабад — Мазари-Шариф в Афганистане
В Афганистане открыли железнодорожную станцию Наибабад, её и линию Хайратон — Наибабад — Мазари-Шариф восстановила компания «Узбекистон темир йуллари» по контракту с Афганским железнодорожным управлением. В ходе церемонии на станцию прибыли первые грузовые вагоны.
Золотовалютные резервы Узбекистана достигли рекордных $37,4 млрд
В июле золотовалютные резервы Узбекистана увеличились на 1,06 млрд долларов — до рекордных 37,4 млрд долларов — на фоне накопления и подорожания золота. Физический объём драгметалла увеличился ещё на 9,6 тонны, его стоимость — на 1,8 млрд долларов.
Общество
Чем закончился суд по делу Парка Дружбы
«Газета.uz» сообщала о решении суда по делу Парка Дружбы, против передачи которого инвестору выступали жители Ташкента. Суд отказал истцам в заявлении. Какими были доводы сторон в ходе прений — в нашем репортаже.
В Ташкенте изъяли крупную партию «аптечных наркотиков» — почти на $3 млн
Сотрудники МВД и СГБ изъяли в Ташкенте более 42 кг «аптечных наркотиков», которые готовили к нелегальному распространению через «закладки». Общая их розничная стоимость составила 35,7 миллиарда сумов (почти $3 млн).
ЕС и ПРООН запустили систему капельного орошения на солнечных батареях в Ташкентской области
Система капельного орошения на солнечной энергии запущена в Аккурганском районе Ташкентской области, проект реализован при ПРООН и Евросоюза. Вода откачивается из скважины с глубины 180 м с использованием энергии от солнечных панелей. Мощности системы достаточно для орошения 3 га земли.
Олимпиада
Боксёр Баходир Жалолов вышел в финал Олимпиады (видео)
Узбекистанский боксёр Баходир Жалолов уверенно победил соперника из Германии и вышел в финал Олимпиады в Париже. Он стал четвёртым боксёром Узбекистана, который сразится за «золото» Олимпийских игр.
Борцы и байдарочники Узбекистана не смогли завоевать медали
Борцы Узбекистана по греко-римскому стилю Арам Варданян и Рустам Ассакалов уступили в поединках за бронзовые медали Олимпийских игр. Байдарочники Екатерина Шубина и Шахриёр Махкамов не смогли пройти в полуфинал.
Тхэквондист Улугбек Рашитов вышел в финал (видео, фото)
Самый молодой чемпион Олимпиады в истории Узбекистана, тхэквондист Улугбек Рашитов во второй раз в карьере вышел в финал Олимпийских игр и гарантировал Узбекистану медаль.
Мир
Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавил временное правительство Бангладеш
Временное правительство Бангладеш после бегства премьер-министра Шейх Хасины возглавил нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, известный как «банкир для бедных». Армия страны отказалась подавлять протесты и стрелять в гражданских, что и положило конец 15-летнему правлению Хасины.
Израиль готовится к нападению со стороны Ирана
Израиль ожидает нападения в ближайшие дни со стороны Ирана и его союзников после убийства одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В израильских городах готовят бомбоубежища, а медики создают запасы крови. Иран, однако, мог передумать атаковать из-за опасности эскалации в регионе.
13-месячная серия температурных рекордов прервана — Copernicus
Минувший месяц был вторым самым жарким июлем на планете в истории и прервал череду температурных рекордов, которые фиксировались 13 месяцев подряд. Однако глобальное потепление продолжается, предупреждают климатологи.
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