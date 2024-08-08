Седьмое, завершающее заседание суда по делу Парка Дружбы (бывший Бабура) прошло в Ташкентском межрайонном суде по административным делам 26 июля. Дело об иске жителей Яккасарайского района с требованием отменить постановление Кабинета министров и решение хокима столицы о передаче парка компании BMP Smart Decision Management в управление на 49 лет рассматривалось под председательством судьи Азизбека Базарова.

Напомним, решением хокима Шавката Умурзакова от 26 марта этой компании в аренду на 49 лет были переданы парки Дружбы и Абдуллы Кадыри с обязательством инвестировать не менее 10 млн долларов в каждый. На сайте E-Qaror, где публикуются решения органов власти на местах, решение хокима скрыто. Постановление Кабинета министров также недоступно общественности, поскольку является документом для служебного пользования (ДСП).

«Газета.uz» освещала судебный процесс с задержкой, потому что на первых заседаниях председательствующий судья заявлял, что публиковать материалы нельзя до вступления решения суда в силу. Редакции пришлось обращаться в суд с официальным запросом. В ответе такого запрета не оказалось.





На последнем заседании присутствовали жители Татьяна Довлатова, Надежда Лысенко, Андрей Сабуренко, Шоира Алимова, Каромат Мирзаева, их адвокат Сабина Сидакова, директор по развитию BMP Smart Decision Management Отабек Мирзажонов, адвокат компании Екатерина Денисова, представитель хокимията Ташкента Шоакмаль Аскаров, юрист-консультант Управления культуры Ташкента Вахоб Ахманов, директор Парка Дружбы Ирода Юсупова и её юрист Азизбек Давронбеков.

В начале заседания судья Азизбек Базаров спросил, хочет ли кто-либо из слушателей высказаться перед началом прений. Юрист директора парка Азизбек Давронбеков заявил, что не согласен с тем, что решения властей о передаче парка инвестору являются нормативно-правовыми актами (НПА). Он объяснил это тем, что согласно статье 3 закона об НПА, таким актом является документ, принятый в соответствии с законодательством, которое направлено на изменение в ряд правовых норм в качестве общеобязательных государственных предписанием. Однако решение правительства о передаче парка не является общеобязательным предписанием, поскольку его действия направлены на частную компанию, сказал Азизбек Давронбеков.





Он привёл в пример три документа, которые касаются парков культуры и отдыха и, по его мнению, считаются нормативно-правовыми актами:

указ президента о социально-экономическом развитии Ташкента до 2030 года;

постановление президента о правовом эксперименте по реализации инвестиционных проектов и улучшению инфраструктуры Ташкента на основе сотрудничества между государством и предпринимателями;

постановление правительства о реализации инвестиционных проектов на основе сотрудничества между АО «Ташкент Инвест» при хокимияте и предпринимателями.

По словам Азизбека Давронбекова, эти документы имеют нормативно-правовой характер, поскольку действие норм этих актов направлены на общеобязательное предписание.

«[В этих документа] указывается порядок для случаев, когда предоставляются парки отдыха и культуры в частное партнёрство. Имеется в виду, любой субъект. [Оспариваемые решения] направлены на определённый субъект. Поэтому в соответствии с законом о государственно-частном партнёрстве (ГЧП) ответчик не имеет полномочий оспаривать акты о передаче парка в индивидуальном порядке», — сказал Азизбек Давронбеков.

Он повторил, что инвестор получил парк без проведения тендера, общественные обсуждения не были проведены до заключения соглашения о ГЧП, концепция разрабатывается после принятия решений, а в решении хокима города не говорится конкретно о сохранении парков Сиэтл и Сеул и колокола Мира. Последнее свидетельствует о недействительности решения хокима Ташкента, заключил Азизбек Давронбеков.





После этого судья объявил начало прений.

Доводы жителей

Адвокат жителей Сабина Сидакова начала с того, что в ходе всего разбирательства были «доподлинно» установлены факты нарушения процедуры передачи парка и процедуры принятия решений властями. Она уточнила, что это касается лишь той части решений, которая затрагивает Парк Дружбы.

Адвокат напомнила, что всё ещё не установлено, какие обстоятельства послужили основанием для принятия решения властями, не был проведён тендер, у правительства, согласно закону о ГЧП, нет полномочий по определению инвестора.

«Единственное, в законе сказано, что в случае возникновения неопределённости с назначением государственного партнёра Кабинет министров определяет государственного партнёра протоколом заседания. Но в решениях мы видим название BMP Smart Decision Management. Мы считаем, что в данной ситуации идёт также превышение полномочий со стороны Кабинета министров», — отметила Сабина Сидакова.





При этом жителей всё время упрекают в недостаточной заботе о парке, сказала она. «[От] третьих лиц всё время слышим: какие инвестиции народ внёс, что народ сделал для развития парка. Он платит налоги, на основании которых формируется бюджет, и, соответственно, эти бюджетные средства направляются на финансирование всех необходимых источников», — сказала Сабина Сидакова.

Она добавила, что решение хокима противоречит закону о ГЧП и решениям президента и правительства, которые ранее называл Азизбек Давронбеков. Этот вывод она объяснила тем, что концепция не была утверждена до принятия решений о передача парка инвестору.

Сабина Сидакова продолжила: передача парка произведена без участия компании «Ташкент Инвест». Она напомнила, что представители компании на предыдущих заседаниях заявляли, что парк передан на её баланс на правах оперативного управления. В указе президента о социально-экономическом развитии Ташкента до 2030 года сказано, что правительство передаёт «Ташкент Инвест» земельные участки в аренду на срок не более 49 лет. Однако Парк Дружбы не передан компании в аренду, а передан лишь в оперативное управление. И поскольку, согласно закону об НПА, указ президента имеет большую юридическую силу, чем решения правительства, передача парка инвестору на основании постановления правительства нарушает иерархию нормативно-правовых актов.





Сабина Сидакова ещё раз подчеркнула, что нарушено основное право жителей в части общественного обсуждения, которое наперекор ряду законов провели лишь после принятия решений. Нарушены права граждан на благоприятную жизнедеятельность, охрану природы, не доказана общественная и экономическая целесообразность реконструкции.

«В данной ситуации мы можем лишиться того парка, который единственный, наверное, или один из немногих в Ташкенте, где нет ни аттракционов, ни шума, где просто тихо, спокойно, полно деревьев… Нам предоставляется бумажка, которую я даже не могу назвать проектом, где без каких-либо утверждений, просто в общих чертах нарисовано, какие объекты будут. Зачем создавать искусственный ландшафт в том месте, где есть естественный ландшафт, который не требует изменений?»

Нарушена статья 49 Конституции о праве на благоприятную окружающую среду и информацию о ней, о том, что государство создаёт условия для осуществления общественного контроля в области градостроительства и все проекты градостроительства подлежат обсуждению с народом, сказала далее Сабина Сидакова.

Кроме того, ни в одном из оспариваемых решений не говорится о судьбе памятников культурного наследия, находящихся на территории парка, отметила она.





«И нужно учесть тот факт, что в 2021 году уже была реконструкция, где государство выделило порядка 2,5 млн долларов. Парк не находится в плачевном состоянии, которое требует срочной реконструкции. Жители Ташкента довольны», — сказала Сабина Сидакова.

Она заявила, что предоставленные третьей стороной подписи жителей о поддержке реконструкции «заполнены одной и той же рукой, и подписи стоят практически идентичные, что вызывает ряд сомнений в достоверности этих документов».

«Мы считаем, что они не могут быть признаны достоверными доказательствами в рамках данного дела. Поэтому мы просим удовлетворить [заявление] в полном объёме в части Парка Дружбы и признать недействительными [решения властей]», — заключила Сабина Сидакова.

Все жители поддержали Сабину Сидакову. Надежда Лысенко попросила суд при вынесении решения учесть, что решение хокима о выборе инвестора принято на основании «нового в государстве критерия, исходящего от хокима: „Мне понравилось“».

«Есть законодательный критерий, есть критерий целесообразности, есть финансовый критерий, но критерий „Мне понравилось, как сделали с парком Гафура Гуляма“ — это не критерий», — сказала Надежда Лысенко.

Доводы хокимията Ташкента

Представитель хокимията Шоакмаль Аскаров сказал, что Парк Дружбы, являющийся государственным унитарным предприятием, решением правительства от 26 июля 2018 года передан в ведение Комитета по межнациональным отношениям и дружбе с зарубежными странами при Кабинете министров. Распоряжением правительства 55-Ф от 17 февраля 2021 года парк был передан на баланс хокимията Ташкента. Согласно решению хокима города от 19 февраля 2021 года, парк был принят на баланс хокимията.

По решению городского кенгаша народных депутатов и решению хокима, принятых в 2022 году, из местного бюджета было выделено 418 млн сумов для покрытия части задолженности, накопившейся в период с 2018 по 2021 годы, сказал Шоакмаль Аскаров.





Он добавил, что согласно указу президента о равенстве и прозрачности в земельных отношениях, с 1 августа 2021 года в исключительных случаях земельные участки могут предоставляться в аренду только в определённых случаях. Недвижимость, находящаяся на землях, которые сдаются в аренду, передаются новому собственнику вместе с правом аренды на земельный участок.

Для реализации проектов земельные участки могут передаваться частным организациям на основе ГЧП, сказал Шоакмаль Аскаров. Согласно статье 25 закона о ГЧП, тендер можно обойти в случаях, когда это определено решениями президента или правительства.

Шоакмаль Аскаров добавил, что согласно закону о государственной власти на местах, хокимияты исполняют нормы правовых актов, касающихся их административной единицы. Таким образом, хокимият исполняет законы, указы и решения правительства. Кроме того, согласно этому же закону, хокимы имеют право на управление, использование и сдачу в аренду земельных участков и объектов недвижимости. Хокимы управляют государственной собственностью в рамках закона, заявил Шоакмаль Аскаров. Поскольку Парк Дружбы находится в государственной собственности, он передан на условиях ГЧП инвестору в аренду на 49 лет.





Шоакмаль Аскаров заявил, что Конституция имеет высшую силу и является законом прямого действия. В статье 65 Конституции говорится о необходимости обеспечивать равенство всех форм собственности и их правовую защиту.

«Частная собственность неприкосновенна. Владельца нельзя лишить его имущества кроме как в случаях и порядке, предусмотренных законом и на основании решения суда», — сказал Шоакмаль Аскаров.

Он добавил, что согласно статье 66 Кодекса об административном судопроизводстве, заявитель обязан доказать свои требования. Доказательством являются значимые обстоятельства, сбор, проверка и оценка необходимых материалов. Истцы, по мнению Шоакмаля Аскарова, не предоставили доказательства и документы, касающиеся парка.

Согласно закону о ГЧП, в рамках проектов ГЧП необходимо соблюдать требования к проектам, их полноте, надёжности и оценке. Согласно статье 27 закона о госвласти на местах, хокимияты должны исполнять решения вышестоящих органов. Поэтому решение по Парку Дружбы является обязательным к исполнению, отметил он.





Согласно постановлению пленума Верховного суда от 24 декабря 2019 года, решения административных органов могут быть оспорены лишь в случае нарушения закона.

«Постановления Кабинета министров напрямую связаны с Конституционным судом. С учётом вышеизложенного прошу отклонить требования заявителей», — заключил Шоакмаль Аскаров.

Доводы инвестора

Адвокат BMP Smart Decision Management Екатерина Денисова заявила, что оспариваемые решения полностью соответствуют законам о государственной власти на местах и о ГЧП.

«[Закон о ГЧП] предусматривает прямые переговоры. Порядок там чуть-чуть другой. Постановление выходит после переговоров, потом утверждается концепция и заключается договор о ГЧП», — сказала Екатерина Денисова.

Она добавила, что доводы заявителей о том, что решение хокима не соответствует постановлению Кабмина в части сохранения международных памятников, не обоснованы, «поскольку в решении говорится „принять в исполнение“».

«То есть решение Кабинета министров принимается к исполнению, и хокимият города [в своём решении] не должен полностью дублировать [требования]. То есть постановление Кабинета министров — это прямое действие, — заявила Екатерина Денисова. — И мы обязаны его исполнять. Тем более, в приложениях №№1, 2 постановления указаны основные условия передачи данных парков на основе ГЧП. Поэтому все эти переживания заявителей не соответствуют действительности, поскольку в этих основных условиях указано, что мы должны сохранить [международные объекты]».





Екатерина Денисова добавила, что объекты культурного наследия на территории парка охраняются законом об объектах культурного наследия «без нас и без движения хокима, и естественно никто в ним не притронется в процессе реконструкции». Она напомнила, что инвестор обязан вложить 2 млн долларов в сохранение этих объектов.

В основных условиях постановления правительства указано, что инвестор не имеет права уничтожать и пересаживать деревья и строить сооружения на территории парка, сказала Екатерина Денисова. Поэтому сторона не понимает, о чём беспокоятся истцы, заявила она.

Адвокат продолжила, что постановлением Кабинета министров в 2018 году принято положение об организации парков отдыха и зелёных зон. Оно в том числе определяет порядок применения механизма ГЧП. Документ указывает основные требования к организации парков, среди которых высокотехнологичность, оснащённость современным оборудованием, аттракционами, применение современных образцов ландшафтного дизайна, устройство фонтанов, организация семейных зон, строительство велодорожек, установка детских площадок и другое. Эти требования в том числе могут применяться и в условиях соглашений о ГЧП, которых должен придерживаться частный партнёр.





«Поэтому мы считаем, что заявители не доказали, что их какие-либо права нарушаются постановлением Кабинета министров. Они уже входят в подробности, как мы разрабатываем концепцию, как она проходит все свои этапы утверждения, согласования. Это уже никак не касается правовой природы», — сказала Екатерина Денисова.

Она добавила, что частично признать недействительным решения властей — только в части Парка Дружбы — также невозможно, как и признать частично недействительным завещание о наследстве.

«Поэтому мы просим в удовлетворении жалобы отказать. Кроме того, мы настаиваем на отправлении в прокуратуру сообщения из соцсетей, которые мы ранее представляли, о клевете и оскорблении моего доверителя», — заключила адвокат инвестора.





Решение суда

Суд постановил отказать истцам в удовлетворении их требований и взыскать с заявителя Аиды Каримовой 467 тысяч сумов в пользу государства в качестве судебной пошлины. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.

Судья Азизбек Базаров пояснил, что в ходе всего процесса были учтены все вопросы, касающиеся культурного наследия. Если в будущем проект инвестора выйдет за рамки утверждённого, общественность может снова обратиться в суд.

«Доводы, приведённые в заявлении, не подтвердились. Решения [властей] являются обоснованными и законными. Поэтому суд пришёл к такому выводу», — сказал судья.

После заседания истцы заявили о намерении подавать апелляцию. Один из жителей предложил создать комиссию по ведению общественного контроля за исполнением проекта инвестором.