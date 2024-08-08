Восстановленную железнодорожную станцию Наибабад открыли в Афганистане 7 августа. Восстановительные работы были проведены компанией «Узбекистон темир йуллари» в сотрудничестве с Термезским региональным железнодорожным узлом и компанией «Согдиана транс» на основе контракта с Афганским железнодорожным управлением, сообщила пресс-служба УТЙ.

Напомним, в ноябре 2023 года главы железнодорожных компаний Узбекистана и Афганистана договорились о ремонте участка железной дороги Хайратон — Наибабад — Мазари-Шариф. Руководство «Узбекистон темир йуллари» тогда пообещало провести ремонт «качественно и по разумной цене, предоставив скидку в 50%».





«Узбекистон темир йуллари» построила линию из Хайратона в Мазари-Шариф в ноябре 2010 года. Её протяжённость составляет 75 км, а стоимость проекта — 129 млн долларов. Дочернее предприятие «Узбекистон темир йуллари» «Согдиана транс» было создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания этой линии в Афганистане.

В ходе церемонии на станцию Наибабад прибыли первые грузовые вагоны, «символизируя начало нового этапа в развитии транспортной инфраструктуры региона», говорится в сообщении.





На церемонии открытия восстановленной линии присутствовали специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и первый заместитель главы «Узбекистон темир йуллари» Рахметов Хикматулла.

Афганскую сторону представляли заместитель премьер-министра Алхадж Мулла Абдул Ғани Бародар, губернатор провинции Балх Мухаммад Юсеф Вафо, министр общественных работ Ал-хадж Мохаммад Исо, заместитель министра общественных работ по железнодорожным вопросам Алхаж Бахтулрахман Шарафат и другие официальные лица.





В своих выступлениях высокопоставленные лица отметили важность Афганистана в региональной логистике грузов.

«Страна, не имея выхода к морю, играет ключевую роль в соединении Центральной Азии с Южной Азией по автомобильным и железнодорожным маршрутам, проходящим через её территорию. В этом контексте станция Наибабад, восстановленная узбекскими железнодорожными специалистами, станет важным узлом для транспортировки грузов из России, Казахстана, Китая и европейских стран через Афганистан в Пакистан, Индию и другие страны Южной Азии», — подчеркнули в УТЙ.





Особое внимание было уделено ускорению реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги по маршруту «Мазари-Шариф — Кабул — Харлачи». «Этот проект обещает значительно улучшить логистические связи в регионе и создать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.

В заключение афганская сторона выразила благодарность узбекским коллегам за ремонтно-восстановительные работы на железнодорожной линии длиной 75 километров и станции Наибабад. Обе стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, которое будет взаимовыгодным для всех участников.