Новым главой политического бюро палестинской группировки ХАМАС избран Яхья Синвар, лидер организации в секторе Газа, передаёт Reuters.

«Исламское движение сопротивления ХАМАС объявляет, что главой политического крыла движения избран Яхья Синвар», — цитирует агентство заявление группировки.

Синвар сменит Исмаила Ханию, убитого в конце июля в Тегеране, куда он приехал на инаугурацию нового президента Ирана. В ХАМАС завили, что Хания погиб в результате удара Израиля по резиденции, в которой он остановился. Официально израильская сторона не брала на себя ответственность за это убийство.

Синвар является самым влиятельным лидером ХАМАС, оставшимся в живых после смерти Хании, отмечает Reuters. Он укрывается в Газе.

Власти Израиля считает Синвара одним из организаторов нападения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября, в ходе которого было убито около 1200 человек и похищено более 200.

Представитель израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Израиль продолжит преследовать Синвара. «Для Яхьи Синвара есть только одно место, и оно рядом с Мохаммедом Дейфом и остальными террористами 7 октября», — заявил он телеканалу Al-Arabiya. ЦАХАЛ утверждает, что Дейф, глава военного крыла ХАМАС, был убит при израильском авиаударе в середине июля.

Что известно о Синваре

Яхья Синвар родился в 1962 году в лагере беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа. Его родители были родом из Ашкелона, но стали беженцами после «Накбы» («Катастрофы») — так палестинцы называют массовое переселение палестинцев из их домов во время войны, начавшейся после основания государства Израиль в 1948 году. Синвара считают одним из основателей военных подразделений ХАМАС, а также аппарата безопасности движения.

В 1988 году израильтяне арестовали Синвара и приговорили к пожизненному заключению за убийство четырёх палестинцев, которых он обвинил в сотрудничестве с Израилем. Он провёл в израильской тюрьме более 22 лет, за которые выучил иврит и изучил израильскую культуру.

Синвар вышел на свободу в 2011 году в рамках сделки по обмену более 1000 палестинцев на израильского заложника — солдата ЦАХАЛ Гилада Шалита.

В 2013 году он был избран членом Политбюро ХАМАС в секторе Газа, а в 2017 стал его главой.

Синвар также близок к Ирану, отмечает BBC. Тегеран финансирует, обучает и вооружает ХАМАС, помогая ему наращивать военный потенциал и накапливать арсенал из тысяч ракет, которыми обстреливают израильские города.

Жёсткая позиция Синвара по отношению к Израилю предполагает, что он не будет стремиться к достижению соглашения о прекращении огня в Газе и возвращению около 115 израильских заложников, живых и мёртвых, удерживаемых ХАМАС, пишет The New York Times.

Израильская и американская разведки утверждают, что стратегия Синвара заключается в том, чтобы продолжать войну в Газе так долго, как это нужно, чтобы подорвать международную репутацию Израиля и нанести ущерб его отношениям с главным союзником — США.