Два борца сборной Узбекистанапо греко-римскому стилю завоевали право сразится за бронзовые медали Олимпийских игр в Париже.

Борцы греко-римского стиля Арам Варданян и Рустам Ассакалов 6 августа потерпели поражения в четвертьфинале, однако их соперники вышли в финал, благодаря чему они получили возможность выйти на ковёр в утешительных сватках за бронзовую медаль.

Вице-чемпион мира 2019 года, бронзовый призёр чепионатов Азии 2016 и 2018 годов, 28-летний узбекский борец Арам Варданян (до 77 кг) встретился с трёхкратным чемпионом Африки, двухкратным чемпионом Африканских игр Абделькримом Уакали из Алжира.

В начале встречи узбекистанец получил один балл за пассивность соперника, а затем в партере трижды перебросил соперника, благодаря чему счёт стал 7:0. После перерыва Варданян свалил алжирца и рефери присудил досрочную победу представителю Узбекистана (9:0).

Полный бой

Чемпион и призёр Азиатских игр, вице-чемпион мира 2015 года 40-летний Рустам Ассакалов в весовой категории до 97 кг встретился с двукратным вице-чемпионом Азии Ким Сын Джуном из Южной Кореи.

В самом начале встречи узбекистанец перебросил соперника через себя, за что получил 4 очка. Он продолжил оказывать давление и завершил встречу победой со счётом 8:2.

Полный бой

7 августа в 21:57 поединке за «бронзу» Арам Варданян встретится с трёхкратным чемпионом Европы, чемпионом и двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира, 25-летним Малхасом Амояном из Армении.

В 22:18 Рустам Ассакалов на ковёр за бронзовую медь выйдет против чемпиона мира 2023 года, чемпиона Панамериканских игр и других турниров 25-летнего Габриэля Росильо из Кубы.

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