Вновь назначенная постоянная представительница Программы развития ООН в Узбекистане Акико Фудзии провела свою первую официальную встречу с министром экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистан Азизом Абдухакимовым, сообщила пресс-служба офиса ПРООН в Ташкенте.

В ходе встречи стороны подписали два соглашения, включая одно, знаменующее начало восьмой фазы Программы малых грантов Глобального экологического фонда (GEF), которая будет запущена в 2025 году.

Программа Малых грантов ГЭФ будет поддерживать реализацию новых национальных целей по сохранению биоразнообразия и Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия в соответствии с Куньмин-Монреальской Глобальной рамочной программой по сохранению биоразнообразия.

Она будет вовлекать местные сообщества, представителей гражданского общества и академические круги в восстановление находящихся под угрозой исчезновения экосистем и видов путём предоставления технической и финансовой помощи.

Ещё один проект о продолжении совместных действий в поддержку общенационального проекта «Яшил макон» при финансовой поддержке Управления верховного комиссара ООН по беженцам (УВКБ ООН) и в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН).

В этой инициативе сочетаются экологические цели и поддержка афганских граждан, проживающих в Узбекистане, путём привлечения их к созданию и содержанию питомников деревьев для производства посадочного материала для «Яшил макон», отмечается в сообщении.

Проект поможет правительству в разработке генерального плана проекта «Яшил макон» на основе прогнозов достижения запланированных целей и с учётом уровня выживаемости посаженных деревьев. Будет изучена существующая информационная платформа для мониторинга инициативы «Яшил макон» и определены потребности в её улучшении.





«Рад сообщить вам о создании Климатического совета при президенте Узбекистана, который станет высшим консультативным органом при главе государства по вопросам смягчения последствий и адаптации к изменению климата. В настоящее время мы находимся в процессе радикальной трансформации не только Министерства экологии, но и всего природоохранного комплекса. Решение экологических проблем и совершенствование экологического управления является приоритетной задачей в Узбекистане», — заявил министр экологии Азиз Абдухакимов.





Постоянная представительница ПРООН в Узбекистане Акико Фудзии подчеркнула: «С нетерпением ждём возможности поддержать Узбекистан, который продемонстрирует свою твёрдую приверженность и активизацию мер реагирования на проблемы биоразнообразия, опустынивания и климата на КС-16 в Колумбии (конференция ООН о биоразнообразии с 21 октября по 1 ноября — ред.), КС-16 в Саудовской Аравии (конференция ООН по проблемам земель и засухи 2 по 13 декабря — ред.) и КС-29 в Азербайджане (конференция ООН по климату с 11 по 22 ноября), поставив более амбициозные и масштабные цели. Сейчас самое время углубить наше партнёрство с министерством и усилить наше коллективное воздействие».

Для улучшения потенциала по мониторингу дикой природы в рамках совместного проекта ПРООН и Минэкологии, финансируемого ГЭФ, восьми охраняемым территориям в регионе Аральского моря было передано оборудование стоимостью более 2 млрд сумов.

Ожидается, что охраняемые территории улучшат свои показатели патрулирования и защиты, используя бинокли, фотоловушки, фотоаппараты, устройства GPS, принтеры, альпинистские палатки, полевые формы, спальные мешки, а также измерительные приборы, такие как автоматические метеостанции, термометры и оптические микроскопы.

Кроме того, Южно-Устюртский национальный парк получил полевую станцию мониторинга и транспортное средство, оснащённое холодильником и опреснительной установкой, а также другое необходимое оборудование.