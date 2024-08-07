Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента на заседании 5 августа завершил рассмотрение дела об «уличных бандах», в котором подсудимыми проходили Саидазиз Саидалиев («Саидазиз медгородок») и ещё 28 лиц, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Как мы писали ранее, суд приговорил Саидазиза Саидалиева к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима.

М. Мирходжаев (1983 года рождения, ранее судим), получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, он признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) и пункту «а» части 3 статьи 277 (хулиганство, совершенное повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса Узбекистана.

Ш. Самиев (1996 г. р.) осуждён на 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) и пункту «б» части 2 статьи 277 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК.

А. Акрамов (1991 г. р.) приговорён к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) УК.

Другие подсудимые получили следующие наказания:

И. Сатвалдиев (1987 г. р.) — 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) УК.

Ф. Алимов (1988 г. р., ранее судим) — 11 лет лишения свободы в колонии строго режима, признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) УК.

Р. Бобоназаров (1995 г. .р, ранее судим) — 13 лет лишения свободы в колонии строго режима, признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) УК.

Л. Шомуродов (1995 г. р., ранее судим) — 11 лет лишения свободы в колонии общего режима, признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) и пункту «б» части 2 статьи 277 (Хулиганство, совершенное группой лиц) УК.

Н. Туляганов (1988 г. р., ранее судим) — штраф в размере 90,75 млн сумов и исправительные работы на срок 1 год 6 месяцев и 20 дней, с удержанием 10% заработной платы в пользу государства, признан виновным по пунктам «а» и «в» части 4 статьи 169 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) УК.

Ш. Куватов (1991 г. р.) — 14 лет лишения свободы в колонии общего режима, признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) и пункту «а» части 3 статьи 277 (Хулиганство, совершенное повторно или особо опасным рецидивистом) УГ.

Г. Уринбоев (1980 г. р.) — 15 лет лишения свободы в колонии общего режима, признан виновным по пунктам «а» и «г» части 3 статьи 139 (Клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особого тяжкого преступления из корыстных или низменных побуждений), пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах), пунктам «а» и «в» части 4 статьи 168 (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой или в её интересах), части 1 статьи 227 (Завладение документами, штампами, печатями, а также государственными номерными знаками автомототранспорта, а равно их уничтожение, повреждение, сокрытие, совершенное из корыстных или иных низменных побуждений), пунктам «а» и «б» части 2 и части 3 статьи 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование повторно или опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц) УК.

У. Махмудов (1987 г. р.) — 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) УК.

Б. Эркинов (1992 г. р., ранее судим) — 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) УК.

А. Юлдашев (1986 г. р., ранее судим) — 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) и пункту «б» части 2 статьи 277 (Хулиганство, совершенное группой лиц) УК.

С. Усмонов (1994 г. р., ранее судим) — 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, признан виновным по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 277 (Хулиганство, совершенное группой лиц, сопряжённое с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью) УК.

Д. Умирзаков (1988 г. р., ранее судим) — 8 лет 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, признан виновным по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 277 (Хулиганство, совершенное группой лиц, сопряжённое с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью) УК.

Т. Абдумаликов (1993 г. р.) — штраф в размере 132 млн сумов, а также ограничение свободы на срок 2 года 5 месяцев и 13 дней. Признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 168 (Мошенничество в особо крупном размере) и части 1 статьи 241 (Несообщение о достоверно известном готовящемся или совершенном тяжком или особо тяжком преступлении) УК.

Д. Бадалов (1975 г. р., ранее судим) — 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) УК.

У. Рахимов (1979 г. р.) — 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, признан виновным по пунктам «а» и «г» части 3 статьи 139 (Клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особого тяжкого преступления из корыстных или низменных побуждений), пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах), пунктам «а» и «в» части 4 статьи 168 (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой или в её интересах), части 1 статьи 227 (Завладение документами, штампами, печатями, а также государственными номерными знаками автомототранспорта, а равно их уничтожение, повреждение, сокрытие, совершенное из корыстных или иных низменных побуждений), пунктам «а» и «б» части 2 и части 3 статьи 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование повторно или опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц) УК.

Д. Хошаков (1994 г. р.) — 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) УК.

З. Каюмов (1981 г. р.) — 2 года 3 суток ограничения свободы, признан виновным по части 1 статьи 241 (Несообщение о преступлении или его укрывательство).

Б. Муминов (1995 г. р.) — 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) УК.

Д. Юнусов (1992 г. р.) — 11 лет лишения свободы в колонии общего режима, признан виновным по пунктам «а» и «в» части 4 статьи 168 (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой или в её интересах), пунктам «а» и «б» части 3 статьи 211 через статью 28 (Соучастие в даче взятки в особо крупном размере в интересах организованной группы).

Д. Султанов (1993 г. р.) — 5 лет 6 месяцев 29 суток лишения свободы в колонии общего режима, признан виновным по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) УК.

Б. Самадов (1986 г. р.) и Х. Рискиев (1987, ранее судим) — 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, признаны виновными по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 (Вымогательство в особо крупном размере организованной группой или в её интересах) УК.

Б. Рахмонов (1997 г. р., ранее судим) — штраф в размере 105,1 млн сумов, а также исправительные работы на срок 1 год 8 месяцев и 27 дней с удержанием 20% заработной платы в доход государства, признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 168 (Мошенничество в особо крупном размере) УК.

Ё. Сотиволдиев (1984 г. р.) — 2 года 4 месяца 25 суток ограничения свободы, признан виновными по пункту «б» части 2 статьи 277 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК.

А. Нурматов (1987, ранее судим) — признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК (Несообщение о преступлении или его укрывательство). Однако, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, суд освободил его от наказания.

Суд обязал подсудимых С. Саидалиева, У. Махмудова, Б. Эркинова, М. Мирходжаева, А. Юлдашева, Д. Юнусова, Р. Бобоназарова, Л. Шомуродова, Ш. Самиева, Б. Муминова, И. Сатвалдиева, Д. Султанова, Б. Самадова, Х. Рискиева, А. Акрамова и Г. Уринбоева выплатить пострадавшим нанесённый материальный ущерб.





Потерпевшим и заинтересованным лицам разъяснили, что они могут обратиться в гражданские и хозяйственные суды за возмещением материального и морального вреда.

Суд определил, что имущество, приобретённое подсудимыми за счёт легализации доходов, полученных преступным путём, будет использовано для возмещения материального ущерба.