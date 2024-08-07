Президент Шавкат Мирзиёев 6 августа ознакомился с презентацией развития железнодорожной сферы, сообщила пресс-служба главы государства.

10 октября прошлого года было принято постановление президента о трансформации компании «Узбекистон темир йуллари». Для содействия этому процессу была привлечена международная консалтинговая компания.

В составе общества начали действовать 6 самостоятельных предприятий, занимающихся инфраструктурой, обслуживанием вагонов, пассажирскими перевозками и другими направлениями. Объединены неэффективные и дублирующие задачи, сокращены лишние.





Сообщается, что парк подвижного состава пополнился 1040 грузовыми и 45 пассажирскими вагонами. Продолжительность грузоперевозок по внутренним направлениям сократилась в 2 раза. За счёт строительства дополнительно двух электрифицированных линий на станции «Келес» возможность пропуска поездов вокруг Ташкента увеличилась на 30%.

В результате «Узбекистон темир йуллари», долгие годы работавшая в убыток, начала получать прибыль, отмечает пресс-служба президента.

В последнее время от потребителей поступает много претензий по поводу состояния пассажирских вагонов, проблем в системе кондиционирования. 143 вагона требуют ремонта, 59 локомотивов выработали свой срок службы.

Поэтому на производство новых вагонов из Фонда развития промышленности выделяется 50 млн долларов. С китайскими партнёрами достигнута договорённость о поставке 38 локомотивов и модернизации 12 электровозов на сумму 181 млн долларов.

Для запуска движения скоростного поезда из Ташкента в Нукус планируется приобрести 6 современных электропоездов южнокорейской компании Hyundai Rotem.

В настоящее время проводится электрификация железной дороги «Бухара-Ургенч-Хива» протяжённостью 465 км (привлечены кредиты на 162 млн и 108 млн долларов), её планируется завершить до конца года.

В ближайшие годы будет электрифицирована 196-километровая линия «Мискин-Нукус». В результате время в пути из Ташкента в Нукус сократится с 16 до 7 часов.

Президент дал указания по вопросам приватизации непрофильных объектов компании, а также повышения качества и увеличения экспорта услуг в сфере.

В марте президент знакомился с работой вагоноремонтного завода в Ташкенте. Там производятся и ремонтируются 16 видов пассажирских вагонов. В прошлом году на предприятии было изготовлено 32 пассажирских вагона и отремонтировано 319. На основе кооперации локализовано 70% запчастей.





Председатель правления компании «Узбекистон темир йуллари» Зуфар Нарзуллаев (на фото) тогда сообщил, что электропоезда из России покупаются за 7,8 млн долларов, а поезда для метро — за 5,8 млн долларов. По его словам, завод начал производство метропоездов по предварительной цене 4,5 млн долларов, их первая партия появится через шесть месяцев. Стоимость электропоездов планируется снизить с 7,8 млн до 5 млн долларов.

В этом году планируется строительство и ремонт сотен вагонов. Кроме того, предусмотрено производство специальных вагонов для горно-металлургических предприятий (15 спецвагонов для Навоийского ГМК) и освоение новых типов вагонов с широкими купе.