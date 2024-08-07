Самаркандский городской суд по уголовным делам вынес приговор в отношении бывшего прокурора Каганского района Бухарской области Баходира Гуломова. «Газета.uz» изучила решение суда.

Согласно материалам дела, Гуломов в начале января этого года вступил в сговор с Нажмиддином Нумоновым и опасным рецидивистом Зафаром Одиловым «с целью получения обманным путём крупной суммы денег от других лиц».

На тот момент отдел прокуратуры Бухарской области по расследованию тяжких преступлений вёл уголовное дело в отношении должностных лиц маслоэкстракционного завода в Кагане (АО «Когон ёг-экстракция заводи»). Они вошли в доверие к одному из учредителей завода (находился в розыске) и пообещали за 100 тысяч долларов не предъявлять в отношении него обвинение и не принимать решение об уголовной ответственности через своих знакомых в областной прокуратуре, говорится в решении суда.

После этого 15 января подсудимый Баходир Гуломов, как сообщается, получил 100 тысяч долларов перед гостиницей «Турон» в Бухаре через своего преступного сообщника Н. Нумонова. Указывается, что он повторно попросил взятку в 100 тысяч долларов, чтобы к расследованию и уголовной ответственности не привлекли четырёх других связанных с компанией лиц, и «обманным путём получил 44 тысячи долларов».

Отмечается, что из этой суммы З. Одилов взял 10 тысяч долларов, а оставшиеся 34 тысяч долларов Н. Нумонов оставил у себя для передачи Баходиру Гуломову в будущем.

Учредитель компании М. Исмаджанов, выступавший в деле как потерпевший, 12 февраля подал заявление на имя председателя Службы государственной безопасности Абдусалома Азизова. 13 февраля в ходе оперативного мероприятия прокурор Каганского района была задержан при получении 56 тысяч долларов через Нумонова возе Бухарской городской центральной больницы. В автомобиле Cobalt Нумонова правоохранители обнаружили 34 тысячи из 100 тысяч долларов, которые были запрошены, чтобы не привлекать четырёх должностных лиц, связанных с заводом.

З. Одилов, в свою очередь, запросил у потерпевшего сначала 700 тысяч долларов, а затем 300 тысяч долларов за прекращение уголовного дела, но не успел получить деньги, так как правоохранители задержали подозреваемых 12 февраля.

На судебном заседании бывший прокурор сначала отвергал обвинения.

По его словам, 8−10 января он отдыхал в санатории Чинабад в Ташкенте вместе с руководителями других секторов. В те дни Нумонов подошёл к прокурору Кагана С. Жураеву и попросил совета по уголовному делу его знакомого. Нумонова попросили пригласить в санаторий знакомого — учредителя маслоэкстракционного завода Кагана М. Исмаджанова. Последний рассказал, что человек по имени Аваз забрал продукцию с завода, но отрицал это и подал заявление, после чего возбудили уголовное дело.

Прокурор сообщил ему, что необходимо нанять адвоката и не бояться, если нет вины. Обвиняемый утверждает, что во время поездки в кафе для ужина с Нумоновым их остановили сотрудники СГБ. Он сообщил, что у него не было при себе денег, 56 тысяч долларов в чёрном пакете обнаружили в машине Нумонова и 34 тысячи долларов — у самого Нумонова. По его словам, он не просил денег и не знал об их наличии.

Позже бывший прокурор признался в совершении преступления и заявил, что сделал это по поручению первого первого заместителя прокурора Бухарской области Б. Камолова (Бобур Камолов, 16 февраля появились сообщения об его увольнении), которому он якобы передал те 100 тысяч долларов, полученные от Нумонова, а также передавал Нумонову и потерпевшему Исмаджанову слова Камолова.

Он выразил сожаление в своих действиях, извинился перед главой государства и попросил суд смягчить ему наказание.

По словам Нумонова, экс-прокурор Каганского района заявлял, что для решения проблемы с уголовным делом необходимо встретиться с первым заместителем прокурора Бухарской области Камоловым, которого называл Б. К., и связал Исмаджанова с ним.

Нумонов заявил, что для решения проблемы с четырьмя лицами, связанными с компанией, которых хотели привлечь к делу, Баходир Гуломов попросил ещё 100 тысяч долларов для передачи этих денег первому зампрокурора области, который «лично контролировал дело».

Первый зампрокуроре

Бобур Камолов. Фото: Прокуратура Бухарской области (архив).

Первый зампрокурора области Бобур Камолов выступил на суде в качестве свидетеля и сообщил, что работал на этой должности с 2022 года, но на текущий момент освобождён от должности.

По его словам, дело против завода было возбуждено на основе заявления предпринимателя и выявления 34 случаев фальсификации подписей в счёт-фактурах завода. Он заявил, что не знаком с Нумоновым и Исмаджановым и не встречался с прокурором Гуломовым возле супермаркета в Бухаре.

Другой прокурор по надзору за деятельностью органов внутренних дел сообщил, что против должностных лиц завода было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 и пункту «а» части 2 статьи 209. Семь человек были заключены под стражу, двое были объявлены в розыск и заочно заключены под стражу.

Заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры А. Абдулхатов 11 мая подписал решение о том, что бывший первый заместитель прокурора Бухарской области Бобур Камолов и прокурор Кагана С. Жураев не причастны к делу, поскольку в деле отсутствуют показания свидетелей, аудиозаписи и другие объективные доказательства об их причастности к делу.

Судебная коллегия посчитала, что решение об этом было принято поспешно, поскольку Камолов написал письмо на имя прокурора области Махмуда Истамова (освобождён от должности в феврале), сообщив о жалобах различных госорганов по уголовному делу против завода и попросив перевести дело в другой отдел. В тот день областной прокурор принял решение об изменении состава следственной группы, которую возглавил его первый заместитель Камолов.

Махмуд Истамов. Фото: Прокуратура Бухарской области (архив).

Судебная коллегия заявила, что в письме не указывалось, какой госорган жаловался на уголовное дело, а во время следствия не была дана оценка обоснованности и законности изменения состава следственной группы.

Кроме того, в записи разговоров Исмаджанова, Гуломова, Нумонова и Адилова упоминается, что дело забирается из ведения Ж. Бобоева и передаётся в другой отдел. Это вызывает подозрения касательно возможного плана по переводу дела из одного отдела в другой, говорится в решении суда.

Начальник 16-го отдела Ш. Кенжаев, который стал курировать дело с 5 февраля, остановил обыск документов по решению Бобура Камолова. Следствие также не дало оценку, были ли нарушены требования закона в этом случае.

В связи с этим суд оставил на рассмотрение руководства Генеральной прокуратуры вопросы касательно законности решения от 11 мая о прекращении части дела, связанного с прокурором Кагана С. Жураевым и первым заместителем прокурора области Бобуром Камоловым, а также наличия или отсутствия признаков преступления в действиях других лиц. «Газета.uz» обратилась в пресс-службу ведомства за комментарием.

Судья Зайниддин Тураев признал экс-прокурора Каганского района Баходира Гуломова виновным по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки в особо крупном размере) УК и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права работать в органах прокуратуры в течение 3 лет.

Нажмиддин Нумонов признан виновным по этим же статьям УК и приговорён к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Особо опасный рецидивист Зафар Одилов получил 12 лет в колонии общего режима.

10 тысяч долларов, оплаченных в депозит Генеральной прокуратуры, и 34 тысяч долларов, изъятых у Нуманова, суд постановил передать потерпевшему Исмаджанову.

Все трое подсудимых в солидарном порядке должны выплатить Исмаджанову 100 тысяч долларов (1,26 млрд сумов).

Телефоны iPhone 13 Pro Max и Samsung Verizon, принадлежащие экс-прокурору Баходиру Гуломову, будут возвращены его родственникам, поскольку эти устройства не были использованы как орудия преступления. А телефоны Алилова и Нуманова суд постановил изъять в пользу государства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 февраля сообщил, что прокурор Кагана был задержан при получении взятки.

«Мне сказали об этом три дня назад. Я сказал, чтобы [сразу не задерживали], чтобы это дело не вернулось через суд. Постепенно, постепенно… [прокурор] договорился на 200 тысяч долларов. [Заявитель] приносит 91 тысячу долларов, тот говорит: „Нет, остальную часть тоже принеси“. Я сказал, чтобы пока не трогали. На третий день принёс 91 тысячу, а он говорит: „Принесите 101 тысячу тоже“. 10 тысяч долларов забирают посредники. Бессовестный прокурор говорит: „Нет, эти 10 тысяч долларов тоже принеси мне“», — рассказал он.

Шавкат Мирзиёев поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву «поехать в Бухару и уволить». Позже от должности был освобождён прокурор области Махмуд Истамов. В мае этого года он возглавил аппарат Законодательной палаты Олий Мажлиса.