Президент Узбекистана 7 августа подписал закон «О пробации», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно закону, пробация — это комплекс мер, направленных на обеспечение исполнения наказаний в виде лишения определённого права, обязательных общественных работ, исправительных работ, ограничения свободы, оказание социально-правового и воспитательного воздействия на осуждённых, а также предупреждение и пресечение правонарушений, выявление, устранение причин совершения правонарушений и условий, им способствующих.

Служба пробации Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел будет являться уполномоченным органом в сфере осуществления пробации.

К субъектам, которые будут осуществлять содействие пробационному надзору, относятся:

органы по труду;

органы управления государственной системой здравоохранения и учреждения здравоохранения;

Комитет семьи и женщин и его территориальные подразделения;

республиканские органы исполнительной власти в области образования и образовательные организации;

Агентство по делам молодёжи и его территориальные подразделения.

Основанием постановки лица на пробационный учёт будет являться приговор, определение или постановление суда, вступившие в законную силу, а также акт амнистии или помилования.

Согласно закону, постановка лица на пробационный учёт будет осуществляться сотрудником подразделения пробации по месту жительства лица путём внесения сведений в информационную систему пробации.

Электронное средство слежения (электронный браслет) будет применяться в отношении лица, находящегося под пробационным надзором, официально предупреждённого о неисполнении им требований порядка отбывания наказания в виде ограничения свободы или привлечённого к административной ответственности за правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка в период отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Воспитательное воздействие на лиц, находящихся под пробационным надзором, будет осуществляться в целях формирования у них законопослушного поведения и уважительного отношения к правилам поведения в обществе, отмечается в законе.

Поведение лиц, находящихся под пробационным надзором, будет оцениваться каждые три месяца, а результаты оценки будут отражаться в их социально-психологических портретах.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Отметим, Служба пробации действует в Узбекистане с 1 января 2019 года. При пробации условно осуждённый на время испытательного срока находится под надзором. В 2020 году сообщалось о планах внедрить в работу Службы пробации 3000 электронных браслетов.