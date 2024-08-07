В 12-й день летних Олимпийских игр в Париже 7 августа пять спортсменов Узбекистана примут участие в соревнованиях по греко-римской борьбе, гребле на байдарках и боксу, сообщает Национальный олимпийский комитет. https://t.me/OlympicUz/32817

Байдарка





В 13:10 представительнице сборной Узбекистана по гребле на байдарках Екатерина Шубина примет участие в заезде на 500 м вместе с соперницами из Новой Зеландии, Нидерландов, ЮАР, Канады и Испании.

Узбекистанка принимала участие на квалификационных турнирах циклов летних Олимпийских игр Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-2016 и Токио-2020, но ей не удавалось завоевать право участия на этих Играх. Шубина в свои 36 лет смогла завоевать лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024. Тренер — Виолетта Шубина.

В ходе своей карьеры спортсменка удостоилась двух серебряных и трёх бронзовых медалей Азиатских игр. На континентальных первенствах и этапах Кубка мира ей несколько раз удавалось подняться на пьедестал.





В 14:20 Шахриёр Махкамов примет участие в заезде на 1000 м вместе с представителями Бразилии, Австралии, Чехии и ЮАР.

27-летний уроженец Бостанлыкского района Ташкентской области с 2015 года является представителем национальной сборной. Тренер — Акбар Самежонов. Махкамов регулярно занимал призовые места на континентальных соревнованиях. В частности, на его счету имеются две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. На Азиатских играх Джакарта-Палембанг-2018 он удостоился бронзы, а в Ханчжоу-2022 — серебра.

Борьба

Борцы греко-римского стиля Арам Варданян и Рустам Ассакалов продолжат свои выступления на Олимпиаде после поражений в предыдущий день.

Их соперники пробились в финал, благодаря чему они получили право выйти на ковёр в утешительных схватках за бронзовую медаль.

в 14:00 Арам Варданян выйдет на ковёр против трёхкратного чемпиона Африки, двухкратного чемпиона Африканских игр Абделькрима Уакали из Алжира, Рустам Ассакалов — против двукратного вице-чемпиона Азии Ким Сын Джуна из Южной Кореи.

Бокс





В супертяжелой весовой категории свыше 92 кг в четвертьфинале чемпион мира и Олимпийских игр 2020 Баходир Жалолов в непростом бою победил австралийца Теремоана Теремоана.

В полуфинале против него на ринг выйдет немецкий боксёр камерунского происхождения Нелви Тиафак, который имеет в своём активе победу на чемпионате Европы-2022 и бронзу на ЧМ-2023 и который побеждал своих предыдущих соперников со счётом 5:0.