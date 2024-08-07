Боксёр Узбекистана Асадхужа Муйдинхужаев по итогам боя 7 августа вышел в финал Олимпийских игр в Париже.

23-летний чемпион мира по боксу в весовой категории до 71 кг в полуфинале вышел на ринг против 21-летнего Омари Джонса из США, вице-чемпиона мира 2021 года.

Бой получился близким, но небольшое преимущество по точности ударов было у узбекистанца. Первый раунд Муйдинхужаев забрал со счётом 4:1, второй — 3:2, а третий уступил сопернику 4:1. Итоговый счёт в пользу представителя Узбекистана — 3:2.

В финале ему будет противостоять 22-летний чемпион Панамериканских игр Марко Алонсо Верде Альварес из Мексики, который победил в полуфинале вице-чемпиона Европейских игр 2022 года Льюса Ричардсона из Великобритании — 3:2. Бой за «золото» состоится в ночь на 10 августа в 00:30.

Таким образом, Асадхужа Муйдинхужаев стал третьим боксёром из Узбекистана, который вышел в финал после Хасанбоя Дусматова и Лазизбека Муллажонова. Ещё два боксёра — Баходир Жалолов и Абдумалик Халоков — должны провести свои полуфинальные бои.

Видео боя

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6 августа выступили борцы Узбекистана. Актенге Кеунимжаева (до 50 кг) в женской борьбе уступила Оксаной Ливач из Украины в 1/8 финала (видео). Её соперница потерпела поражение в следующем этапе, из-за чего уроженка Каракалпакстана потеряла шансы на получение медали.





Вице-чемпион мира 2019 года, бронзовый призёр чепионатов Азии 2016 и 2018 годов, 28-летний узбекский борец Арам Варданян (родился в Ереване, выступает за Узбекистан с 2010 года) в весовой категории до 77 кг в 1/8 финала одолела Махмуда Абдельрахмана из Египта, вице-чемпиона Африканских игр — 9:0.

В четвертьфинале он уступил 23-летнему чемпиону Азии из Японии Нао Кусаке. Японец вышел финал, благодаря чему узбекистанец теперь сможет принять участие в утешительных схватках за бронзовую медаль.





40-летний Рустам Ассакалов (родился с Краснодаре, с 2012 года выступает за Узбекистан). В последних трёх Азиатских играх борцу удалось завоевать золото, серебро и бронзу. Помимо этого, на чемпионате мира 2015 года удостоился серебряной медали, а на первенстве планеты 2019 года занял 3 место.

В весовой категории до 97 кг в 1/8 финала победил Кевина Мехия из Гондураса (5:3), четырёхкратного победителя Центральноамериканских игр, многократного призёра Панамериканских чемпионатов, призёра Панамериканских игр (видео схватки).

В четвертьфинале его ждал пятикратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр из Армении Артур Алексанян. Узбекистанец проигрывал со счётом 0:5, но смог сравнял счёт. Затем дали был сопернику, отобрали после просмотра, но армянин смог в итоге добыть победу 5:9.

Алексанян также вышел в финал, поэтому Рустам Ассакалов также примет участие в утешительных поединках за «бронзу».

7 августа в 14:00 Арам Варданян выйдет на ковёр против Абделькрима Уакали из Алжира, Рустам Ассакалов — против Ким Сын Джуна из Южной Кореи.