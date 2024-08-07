В Бостанлыкском районе Ташкентской области инспектор по профилактике убил свою жену и 7-месячного ребёнка, а затем покончил с собой, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, 6 августа около 21:00 в служебной квартире сотрудник ОВД выстрелил в свою жену и 7-месячного сына из закреплённого за ним табельного оружия — пистолета Макарова. После этого он выстрелил себе в голову из того же оружия. Как сообщается, между супругами (оба 1996 года рождения) возник конфликт.

По данному факту прокуратура района возбудила уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Ведётся предварительное следствие, говорится в сообщении.