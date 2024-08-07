Ранним утром 6 августа вооружённые силы Украины (ВСУ) перешли границу с Россией в Курской области и вступили в бои с российскими военными.

О наступлении ВСУ на Суджанский и Кореновский районы первым из российских официальных источников сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он написал, что пограничники ФСБ и военные «не допустили прорыва границы».

Однако вечером во вторник Министерство обороны России сообщило, что бои на границе продолжаются. Военное ведомство утверждает, что позиции российских пограничников в районах населённых пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области атаковали до 300 военнослужащих ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Днём 7 августа Минобороны РФ заявило, что российские военные совместно с ФСБ «продолжали уничтожать вооружённые формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе». Ведомство добавило, что украинская армия потеряла «до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники». Независимых подтверждений этой информации нет.

В то же время российские провоенные блогеры пишут, что ВСУ продвинулись на 10 километров. К вечеру 7 августу блогеры сообщили о заходе украинских военных в два города — Суджу и Коренево, уточняет «Агентство».

В результате обстрелов и атак дронов в области погибли как минимум три человека и 18 получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства в среду назвал прорыв ВСУ в Курской области «масштабной провокацией» и поручил оказать помощь жителям региона. Позднее он также провёл совещание по ситуации с руководителями силовых ведомств.

На совещании глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ на курском направлении было остановлено. По его словам, потери ВСУ составили 315 человек, в числе которых не менее 100 убиты, остальные ранены. Кроме того, он утверждает, что были уничтожены 54 единицы украинской бронетехники, включая семь танков.

Русская служба Би-би-си отмечает, что прорыв украинской армии в Курской области не похож на предыдущие рейды прокси-формирований ВСУ — Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России», которые они совершали в 2023 году на территорию Брянской, Курской и Белгородской областей. Издание подчёркивает большую численность групп вторжения, бронетехники — и «чёткую координацию» действий наступающих отрядов.

Украинские власти пока никак не комментировали происходящее.