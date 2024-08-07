В Токио 3−4 августа на олимпийском стадионе Ёёги прошёл третий открытый чемпионат мира по каратэ в доспехах. Узбекистан представил 41 спортсмен, сообщили «Газете.uz» в Ташкентской федерации фудокан каратэ-до.

Сборная заняла второе место в общекомандном зачёте, уступив лишь японским спортсменам. Узбекские каратисты завоевали 30 медалей — 13 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых.





В соревнованиях по кумитэ спортсмены сборной Узбекистана показали следующие результаты:

Артур Кан (8−9 лет, -25 кг) — 1 место

(8−9 лет, -25 кг) — 1 место Кирилл Квон (8−9 лет, -25 кг) — 2 место

Камроншох Махмудов (8−9 лет, абсолютный вес) — 2 место

Мария Чайкина (10−11 лет, -30 кг) — 1 место

Амина Мирзаахмедова (10−11 лет, -30 кг) — 3 место

Аюб Шокиров (10−11 лет, -35 кг) — 3 место

Угай Евгений (10−11 лет, абсолютный вес) — 3 место

Амирбек Арслонов (12−13 лет, -45 кг) — 3 место

Нозимабону Убайдуллаева (12−13 лет, -45 кг) — 1 место

Шохрух Валижонов (14−15 лет, абсолютный вес) — 3 место

Тимур Холмуродов (14−15 лет, -60 кг) — 1 место

Тимур Таласов (14−15 лет, -55 кг) — 3 место

Мурод Рахимов (16−17 лет, -65 кг) — 2 место

Диёрбек Рискидинов (16−17 лет, абсолютный вес) — 1 место

Самик Каримов (18−39 лет, -95 кг) — 2 место

Миржамол Мирзаахмедов (18−39 лет, -95 кг) — 1 место

Рамазон Рискидинов (18−39 лет, -85 кг) — 1 место

Хасан Хуррамов (18−39 лет, -75 кг) — 3 место

Шамсиддин Мирзокулов (18−39 лет, -75 кг) — 3 место

Ксения Хвостикова (18−39 лет, -65 кг) — 3 место

Гавхар Нуриева (18−39 лет, -60 кг) — 2 место

Рустам Бекмуратов (40−49 лет, -75 кг) — 1 место

Николай Новиков (18−39 лет, абсолютный вес) — 1 место

Наталья Лим (+40 лет, -60 кг) — 1 место

В командном кумитэ cборная Узбекистана в составе Мурода Рахимова, Алишера Хайдарова и Саидкосимбека Абдуганиева заняла первое место.

В категории ката медали за третьи места завоевали Мурод Рахимов (16−17 лет), Саидахмат Сейдаметов (18+) и Зарина Юсупова (18+).