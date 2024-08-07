В Токио 3−4 августа на олимпийском стадионе Ёёги прошёл третий открытый чемпионат мира по каратэ в доспехах. Узбекистан представил 41 спортсмен, сообщили «Газете.uz» в Ташкентской федерации фудокан каратэ-до.
Сборная заняла второе место в общекомандном зачёте, уступив лишь японским спортсменам. Узбекские каратисты завоевали 30 медалей — 13 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых.
В соревнованиях по кумитэ спортсмены сборной Узбекистана показали следующие результаты:
- Артур Кан (8−9 лет, -25 кг) — 1 место
Кирилл Квон (8−9 лет, -25 кг) — 2 место
Камроншох Махмудов (8−9 лет, абсолютный вес) — 2 место
Мария Чайкина (10−11 лет, -30 кг) — 1 место
Амина Мирзаахмедова (10−11 лет, -30 кг) — 3 место
Аюб Шокиров (10−11 лет, -35 кг) — 3 место
Угай Евгений (10−11 лет, абсолютный вес) — 3 место
Амирбек Арслонов (12−13 лет, -45 кг) — 3 место
Нозимабону Убайдуллаева (12−13 лет, -45 кг) — 1 место
Шохрух Валижонов (14−15 лет, абсолютный вес) — 3 место
Тимур Холмуродов (14−15 лет, -60 кг) — 1 место
Тимур Таласов (14−15 лет, -55 кг) — 3 место
Мурод Рахимов (16−17 лет, -65 кг) — 2 место
Диёрбек Рискидинов (16−17 лет, абсолютный вес) — 1 место
Самик Каримов (18−39 лет, -95 кг) — 2 место
Миржамол Мирзаахмедов (18−39 лет, -95 кг) — 1 место
Рамазон Рискидинов (18−39 лет, -85 кг) — 1 место
Хасан Хуррамов (18−39 лет, -75 кг) — 3 место
Шамсиддин Мирзокулов (18−39 лет, -75 кг) — 3 место
Ксения Хвостикова (18−39 лет, -65 кг) — 3 место
Гавхар Нуриева (18−39 лет, -60 кг) — 2 место
Рустам Бекмуратов (40−49 лет, -75 кг) — 1 место
Николай Новиков (18−39 лет, абсолютный вес) — 1 место
Наталья Лим (+40 лет, -60 кг) — 1 место
В командном кумитэ cборная Узбекистана в составе Мурода Рахимова, Алишера Хайдарова и Саидкосимбека Абдуганиева заняла первое место.
В категории ката медали за третьи места завоевали Мурод Рахимов (16−17 лет), Саидахмат Сейдаметов (18+) и Зарина Юсупова (18+).