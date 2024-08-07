Июль — по климатическим характеристикам самый жаркий месяц лета. В этом году средняя месячная температура в июле по большей части территории Узбекистана оказалась близкой к среднемноголетним значениям, в ряде районов центральных областей и юга республики на 1−1,7 градуса выше нормы, сообщила пресс-служба Узгидромета.

«Большую часть июля в этом году температурный режим был довольно комфортным, что нехарактерно для середины лета в Узбекистане», — отметили синоптики.

По большей части территории республики дневная температура воздуха была в пределах +32…+37 градусов. Лишь по югу Узбекистана и местами по пустынной зоне в дневные часы воздух прогревался до +39…+41 градуса.

С начала третьей декады июля жара постепенно начала нарастать и к середине декады максимальные значения температуры достигали значений +38…+41 градуса, по югу и пустынной зоне — +42…+44 градусов, а в самой южной точке Узбекистана, Термезе, — +45…+46. Пик жары наблюдался 25−28 июля. В последние дни месяца температура немного понизилась.

Максимальная температура воздуха в прошедшем июле во всех регионах Узбекистана была далека от своих рекордных значений.





Число дней с максимальной температурой +40 градусов и выше в июле 2024 года по большей части территории составило 1−3 дня, по пустынной зоне 4−7 дней.

Самое большое количество дней с максимальной температурой 40 градусов и выше наблюдалось в степной зоне (Мубарек) — 11 дней и на крайнем юге (Термез) — 15 дней.





Число дней с максимальной температурой воздуха 40 градусов и выше в различных регионах Узбекистана в июле 2024 года (в сравнении со средними и максимальными значениями за июли 2014−2023 годов).

Число дней с максимальной температурой воздуха +40 градусов и выше в прошедшем июле было наименьшим за последние 10 лет.

Наибольшее число таких жарких дней по большей части территории наблюдалось в июле 2019 года. В Ташкенте, например, в июле 2019 года максимальная температура воздуха была выше 40 градусов на протяжении 14 дней подряд, в самые жаркие дни доходя до +43 градусов.

По северу Узбекистана самое большое число дней с максимальной температурой воздуха выше +40 градусов наблюдалось в июле 2018 года. В тот год местами в Каракалпакстане, Хорезмской, Навоийской областях были зафиксированы исторические максимумы температуры воздуха +46…+48 градусов.

Выпадение дождей в прошедшем июле, как это обычно бывает в середине лета, было крайне неравномерным. Дожди отмечались редко и по большей части территории были небольшими.

По областям Ферганской долины, в предгорных и горных районах Узбекистана дожди выпадали чаще и в отдельные дни были умеренной интенсивности.

Самым необычным был факт выпадения сильного ливневого дождя в районе метеостанции Чимбай (северные районы Каракалпакстана), где 7 июля

за 2 часа 40 минут выпало 23 мм дождя, обновив этим абсолютный рекорд июльского суточного количества осадков для этого района, который ранее составлял 14 мм.

По северу и пустынной зоне Узбекистана в отдельные дни отмечалось усиление ветра до 15−20 м/с, в районе метеостанции Бекабад — до 22−25 м/с, местами с пыльным поземком и ухудшением видимости до 1000 м.

В районе метеостанции Навои 7 июля порывы ветра достигали 35 м/с. Это повторение рекордного значения скорости ветра для этого района.

Ливневые дожди в отдельных предгорных и горных районах Джизакской, Сурхандарьинской, Андижанской, Ферганской областей вызвали селе-паводковые явления.