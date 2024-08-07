В 2021 году в 23 странах Европы и Центральной Азии по причинам, связанным с тепловым стрессом, преждевременно умерли 377 детей. В половине этих случаев они погибли на первом году жизни. Такие данные приводятся в аналитической записке «Победить жару: здоровье детей на фоне тепловых волн в Европе и Центральной Азии», опубликованной Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
Согласно отчёту, воздействию волн жары подвергается половина всех детей, проживающих в 50 странах Европы и Центральной Азии, или более 92 миллионов детей. Это вдвое превышает среднемировой показатель (каждый четвёртый ребёнок).
Волна жары — это период продолжительностью не менее трёх дней, когда максимальная температура воздуха ежедневно превышает средние значения местной температуры за 15 дней.
К 2050 году, по оценке ЮНИСЕФ, 97% детей в регионе будут подвергаться воздействию продолжительной жары. В Центральной Азии частота возникновения волн жары, их продолжительность и интенсивность выросли за 60 лет в среднем на 30%.
Какие риски несёт жара для детей
Маленькие дети особенно уязвимы к экстремальной жаре и страдают от теплового стресса. Они быстрее перегреваются при высоких температурах, потому что им сложнее регулировать температуру тела, и они меньше потеют, что снижает их способность к охлаждению.
Основной причиной смерти от жары среди младенцев и детей ясельного возраста является оставление их одних в нагретых автомобилях. Кроме того, тканевые чехлы, которыми закрывают коляски и которые уменьшают приток воздуха, а также слишком тёплая одежда, в которую одевают младенцев и детей, также могут вызвать у них тепловой стресс.
Помимо смертности от жары, высокие температуры способствуют обострению:
- кишечных инфекционных, а также респираторных и эндокринных заболеваний;
- болезней, связанных с питанием и нарушением обмена веществ;
- заболеваний нервной системы;
- хронических заболеваний нижних дыхательных путей у детей в возрасте от 0 до 4 лет.
У детей старшего возраста тепловой стресс часто связан с физическими нагрузками или занятиями спортом при высокой температуре воздуха. По данным ЮНИСЕФ, наибольшее число случаев госпитализации по причине обезвоживания приходится на детей в возрасте 5−18 лет.
Жара оказывает острое воздействие на детей даже до их рождения. Она, в частности, может привести к преждевременным родам, низкой массе тела, мертворождению и врождённым аномалиям, говорится в отчете.
Показатели по Узбекистану
В Узбекистане от жары, вызванной изменением климата, страдают около 9,5 миллиона детей, или 91% всех детей в стране.
Согласно прогнозам, в 2030 году Узбекистан войдёт в десятку стран мира, сильнее всего страдающих от теплового стресса, отмечается в записке. Доля ВВП, потерянная вследствие жары, удвоится в период с 1995 по 2030 год.
Рекомендации ЮНИСЕФ
По мере повышения температур необходимо применять подход для адаптации к нарастающей угрозе теплового стресса для детей, подчёркивает ЮНИСЕФ.
Организация рекомендует:
- Включить стратегии по снижению воздействия волн жары на детей в определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ — планы стран по снижению выбросов на национальном уровне), национальные планы в области адаптации (НПА) к изменению климата, а также в стратегии по уменьшению опасности бедствий и ликвидации их последствий, уделяя нуждам детей, особенно детей раннего возраста, первостепенное внимание во всех планах;
- Инвестировать в планы действий по охране здоровья в условиях жары и в первичную медико-санитарную помощь, чтобы поддерживать профилактику, раннее реагирование, диагностику и лечение связанных с жарой заболеваний среди детей;
- Обеспечить климат-контроль для детей в первые дни жизни, особенно для младенцев в неонатальной реанимации, увеличив количество отделений реанимации и интенсивной терапии, оснащённых кондиционерами или инкубаторами с возможностью охлаждения для поддержания заданной температуры;
- Инвестировать в системы раннего предупреждения, в том числе в системы оповещения о жаре;
- Модернизировать образовательные учреждения, обеспечив теплоизоляцию школьных зданий и использование энергоэффективных окон, чтобы регулировать температуру внутри помещений, где играют дети, в том числе с помощью древесного покрова, доступа к чистой воде, затенённых зон и зелёных насаждений. Также обучить учителей навыкам выявления теплового стресса у детей и оказания помощи детям, страдающим от теплового стресса;
- Адаптировать городской дизайн и инфраструктуру за счёт реформирования строительных стандартов, проведения обзоров уязвимых мест и обеспечения зданий (особенно зданий, в которых проживают наиболее уязвимые группы населения) оборудованием, позволяющим минимизировать воздействие жары;
- Обеспечить снабжение чистой водой, особенно в странах с ухудшающимся качеством воды. Приоритетная роль отводится инвестициям в инструменты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- Инвестировать в расширение знаний местных сообществ об угрозах теплового стресса и создание более прохладных общественных мест для младенцев, детей и их семей.