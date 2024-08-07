В 2021 году в 23 странах Европы и Центральной Азии по причинам, связанным с тепловым стрессом, преждевременно умерли 377 детей. В половине этих случаев они погибли на первом году жизни. Такие данные приводятся в аналитической записке «Победить жару: здоровье детей на фоне тепловых волн в Европе и Центральной Азии», опубликованной Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно отчёту, воздействию волн жары подвергается половина всех детей, проживающих в 50 странах Европы и Центральной Азии, или более 92 миллионов детей. Это вдвое превышает среднемировой показатель (каждый четвёртый ребёнок).

Волна жары — это период продолжительностью не менее трёх дней, когда максимальная температура воздуха ежедневно превышает средние значения местной температуры за 15 дней.

К 2050 году, по оценке ЮНИСЕФ, 97% детей в регионе будут подвергаться воздействию продолжительной жары. В Центральной Азии частота возникновения волн жары, их продолжительность и интенсивность выросли за 60 лет в среднем на 30%.

Какие риски несёт жара для детей

Маленькие дети особенно уязвимы к экстремальной жаре и страдают от теплового стресса. Они быстрее перегреваются при высоких температурах, потому что им сложнее регулировать температуру тела, и они меньше потеют, что снижает их способность к охлаждению.

Основной причиной смерти от жары среди младенцев и детей ясельного возраста является оставление их одних в нагретых автомобилях. Кроме того, тканевые чехлы, которыми закрывают коляски и которые уменьшают приток воздуха, а также слишком тёплая одежда, в которую одевают младенцев и детей, также могут вызвать у них тепловой стресс.

Помимо смертности от жары, высокие температуры способствуют обострению:

кишечных инфекционных, а также респираторных и эндокринных заболеваний;

болезней, связанных с питанием и нарушением обмена веществ;

заболеваний нервной системы;

хронических заболеваний нижних дыхательных путей у детей в возрасте от 0 до 4 лет.

У детей старшего возраста тепловой стресс часто связан с физическими нагрузками или занятиями спортом при высокой температуре воздуха. По данным ЮНИСЕФ, наибольшее число случаев госпитализации по причине обезвоживания приходится на детей в возрасте 5−18 лет.

Жара оказывает острое воздействие на детей даже до их рождения. Она, в частности, может привести к преждевременным родам, низкой массе тела, мертворождению и врождённым аномалиям, говорится в отчете.

Показатели по Узбекистану

В Узбекистане от жары, вызванной изменением климата, страдают около 9,5 миллиона детей, или 91% всех детей в стране.

Согласно прогнозам, в 2030 году Узбекистан войдёт в десятку стран мира, сильнее всего страдающих от теплового стресса, отмечается в записке. Доля ВВП, потерянная вследствие жары, удвоится в период с 1995 по 2030 год.

Рекомендации ЮНИСЕФ

По мере повышения температур необходимо применять подход для адаптации к нарастающей угрозе теплового стресса для детей, подчёркивает ЮНИСЕФ.

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