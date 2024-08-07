Политика

Суд приговорил экс-прокурора Каганского района Баходира Гуломова к 15 годам лишения свободы. Сообщается, что он требовал $200 тысяч за решение проблемы учредителей завода. Суд также назвал поспешным решение о непричастности к делу бывшего первого заместителя прокурора области и прокурора Кагана.

Прибывшего в Астану с государственным визитом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Общество

В служебной квартире в Бостанлыкском районе Ташкентской области инспектор по профилактике убил свою жену и 7-месячного ребёнка, выстрелив в них из пистолета, а затем покончил с собой. Причиной происшествия, как сообщается, стал конфликт между супругами.

Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента осудил на разные сроки лиц, привлечённых по уголовному делу в отношении Саидазиза Саидалиева («Саидазиза медгородка»). Их признали виновными в вымогательстве, хулиганстве и мошенничестве.

Почти все матери вырабатывают достаточно молока для своих младенцев, которое в первые полгода полностью заменяет им еду и воду. Однако грудное вскармливание требует времени и навыка, а также поддержки дома и на работе. ЮНИСЕФ в понятной инфографике развенчивает распространённые заблуждения.

Министр экологии Азиз Абдухакимов и глава офиса ПРООН в Узбекистане Акико Фудзии подписали два соглашения о запуске новой фазы Программы малых грантов ГЭФ в 2025 году и продолжении поддержки инициативы «Яшил макон». Охраняемым природным территориям Приаралья передано оборудование на 2 млрд сумов.

В 2021 году из-за теплового стресса в странах Европы и Центральной Азии умерли 377 детей, половина из них — младенцы. В Узбекистане от жары страдают 91% всех детей в стране. Какие именно риски несёт жара для детей и что могут сделать власти — в отчёте ЮНИСЕФ.

Президент Узбекистана подписал закон о пробации. Она будет применяться при исполнении наказаний в виде лишения определённого права, обязательных общественных и исправительных работ и ограничения свободы. В отношении лица под пробационным надзором будет применяться электронный браслет.

Спорт

Узбекистанский боксёр Асадхужа Муйдинхужаев раздельным решением судей одолел Омари Джонса из США и вышел в финал Олимпийских игр. Он стал третьим боксёром из Узбекистана, который сразится за «золото» Олимпиады.

Узбекистанский тренер по боксу Акмаль Хасанов удостоен медали Чингиза Айтматова. Специалист был секундантом боксёра из Кыргызстана Мунарбека Сейитбека уулу и помог ему выйти в полуфинал Олимпиады.

В Токио 3−4 августа состоялся третий открытый чемпионат мира по каратэ в доспехах. Сборная Узбекистана заняла на нем второе место, завоевав 30 медалей.

Мир

Новым главой политбюро ХАМАС вместо Исмаила Хании, убитого в конце июля в Тегеране, станет Яхья Синвар. Власти Израиля считают его одним из организаторов нападения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября.

Украинские войска утром 6 августа вошли в Курскую область России и, вероятно, продвинулись на 10 километров вглубь. Минобороны РФ заявляет, что продвижение остановлено. Власти Украины ситуацию не комментируют.

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