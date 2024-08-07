«Стерильная» зона зала вылета международного аэропорта «Ташкент» расширилась ещё на 2000 кв. м, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.





Дополнительная площадь открылась в левой части зоны ожидания слева от Арт-базара. Проектом на этой территории предусмотрена просторная зона ожидания с посадочными местами, а также создание фуд-корта.

На данный момент по итогам торгов на площадке E-auksion заключены договоры с двумя компаниями, одна из которых представит в аэропорту заведение The Border by Teriyaki, другая объединит на своей территории сразу четыре бренда: Hardee’s, Pizza Hut, La Croissanterie и Pinkberry.





Строительство ресторанов начнётся в ближайшее время. Пока площади, предназначенные под фуд-корт, скрыты за баннерами с логотипами брендов, которые там вскоре начнут свою работу.

Сейчас в этом конце зала установлен кофе-корнер узбекистанской сети Caffelito, где для пассажиров доступны горячие и холодные напитки, десерты и свежая выпечка.





Строительство дополнительной площади также позволило соединить общий зал вылета с накопителем B5-B6-B7. Кроме того, в будущем появится возможность создать отдельную галерею и выход на посадку на нижние гейты, разделив потоки прилетающих и вылетающих пассажиров, отметили в пресс-службе аэропортов.





Напомним, сейчас аэропорт Ташкента проходит реконструкцию, которая продлится до конца 2025 года. Площадь международного терминала увеличится вдвое, изменится подъезд к зоне вылета, залы прилёта и вылета объединят в единый комплекс, а на втором этаже появится открытая терраса.