



Почти все матери вырабатывают достаточно молока для своих младенцев. Его количество зависит от правильности прикладывания, частоты кормлений и эффективности грудного вскармливания. Для правильного грудного вскармливания кормящей женщине нужна поддержка: консультации специалистов, поддержка семьи, полноценное питание и достаточное потребление жидкости.





Младенцы рождаются с рефлексом поиска груди, но матери должны знать как правильно прикладывать ребёнка к груди. Грудное вскармливание требует времени и навыка. Также важна поддержка кормящей женщины дома и на работе.





В первые дни после родов женщина может чувствовать дискомфорт. Однако при правильном размещении ребёнка и правильном прикладывании его к груди этого можно избежать. Медицинский работника может помочь преодолеть трудности при возникновении проблем с грудным вскармливанием.





В первые 6 месяцев ребёнку совсем не нужна вода потому что грудное молоко на 85−90% состоит из воды. Если ребёнку давать воду, даже небольшой объем заполняет желудок малыша. В результате ухудшается его аппетит, а это снижает потребность в грудном молоке, которое богато питательными веществами.

Призыв глав ЮНИСЕФ и ВОЗ

В первые месяцы жизни — критически важный для роста и развития период — антитела, содержащиеся в грудном молоке, обеспечивают младенцу защиту от заболеваний, в том числе опасных для жизни. Грудное вскармливание снижает бремя детских болезней, а также риск развития некоторых видов рака и неинфекционных заболеваний у матерей.

Об этом говорится в обращении руководителей ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел и Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса по поводу Всемирной недели грудного вскармливания, которая отмечается 1−7 августа,

Особое значение грудное вскармливание имеет в условиях чрезвычайных ситуаций, поскольку оно является безопасным и доступным источником полноценного питания для младенцев и детей раннего возраста.

За последние 12 лет в мире число младенцев в возрасте до шести месяцев, находящихся исключительно на грудном вскармливании, увеличилось более чем на 10%. Это означает, что благодаря грудному вскармливанию были спасены сотни тысяч грудных детей, говорится в обращении.

«Если матерям будет предоставляться поддержка, необходимая для налаживания грудного вскармливания, от этого выиграет все общество. Согласно последним данным, повышение показателей грудного вскармливания может позволить спасти жизнь более 820 тысяч детей каждый год», — отметили руководители ЮНИСЕФ и ВОЗ.

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