Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Казахстан, сообщила пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Завтра под председательством лидеров двух стран состоится первое заседание Высшего межгосударственного совета.

В ходе переговоров будут подробно обсуждены вопросы углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, энергетической, аграрной и культурно-гуманитарной сферах.

В соответствии с программой также планируется участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Диалоге в формате «Центральная Азия + Япония».

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