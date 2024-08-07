Тренер по боксу из Узбекистана Акмаль Хасанов удостоен медали Чингиза Айтматова. Об этом сообщила заслуженный деятель культуры Кыргызстана, генеральный секретарь международного общественного объединения «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» Ассоль Молдокматова.

По её словам, 5 августа в диалоге с сыном писателя, экс-министром иностранных дел Аскаром Айтматовым было принято решение наградить медалью Чингиза Айтматова тренера Акмаля Хасанова за «гуманизм, толерантность, человечность и высокий уровень народной дипломатии».

«Сегодня в знак уважения надела узбекский сюртук и позвонила в Париж узбекскому тренеру Акмалю Хасанову, чтобы выразить благодарность и порадовать вестью, что он удостоен медали великого писателя Чингиза Айтматова. Сегодня у боксёров Узбекистана соревнования, и Акмаль вышел на связь. Акмалю — спасибо за человечность и братское отношение! Мы ценим, уважаем, восхищаемся! Ждём в гости! Вы достойны всех похвал и наград!» — поделилась Ассоль Молдокматова.

3 августа боксёр из Кыргызстана Мунарбек Сейитбек уулу одержал победу над чемпионом мира 2021 года и чемпионом Панамериканских игр 2023 года Жамалом Харви из США раздельным решением судей — 3:2. Он вышел в полуфинал и обеспечил себе минимум бронзовую медаль Олимпиады, которая станет первой в истории Кыргызстана по боксу.

С выходом боксёра в полуфинал Олимпийских игр в социальных сетях началось обсуждение, почему в качестве секунданта на ринг выходит узбекистанский тренер и почему не поехал его личный тренер Беганас Султанбаев, который готовил боксёра к Играм в течение 20 лет. В то же время пользователи из Кыргызстана выражали благодарность Хасанову за помощь.

Глава Департамента по физкультуре и спорту при Министерстве культуры Кыргызстана Айбек Абдымомунов пояснил, что Беганас Султанбаев не поехал в Париж из-за отсутствия аккредитации.

В беседе с «Газетой.uz» тренер Акмаль Хасанов рассказал, что знаком с Мунарбеком Сейитбеком уулу, который часто приезжал в Узбекистан на тренировочные сборы и тренировался вместе с узбекистанскими спортсменами. Кроме того, узбекистанские тренеры хорошо ладят с главным тренером сборной Кыргызстана по боксу Данияром Тологоном уулу.

«Мунарбек тренировался с нами, поскольку он приехал на Олимпиаду один. Он попросил меня помочь. Поскольку между нашими соседскими странами дружественные отношения, мы с радостью помогли ему. Он вошёл в историю и стал первым олимпийским призёром по боксу в истории Кыргызстана», — сказал Акмаль Хасанов.

Секундант в боксе выполняет многоплановую роль. Он выступает в качестве помощника боксёра, сопровождает его в течение соревнования. Секундант помогает со сбором и изучением имеющихся сведений о сопернике, выявляется его сильные и слабые стороны, просматривает видео с его участием, вырабатывает тактику и стратегию предстоящего боя, готовит предварительные установки на поединок.

Он также перед боем помогает надеть перчатки, проводит краткий инструктаж и помогает настроиться психологически и эмоционально. В перерывах между раундами секундант прилагает все усилия для восстановления боксёра, смачивает лицо и тело боксёра влажным полотенцем, указывает на возможные ошибки боксёра или соперника, даёт тактические советы.