По итогам первого полугодия авиакомпания Uzbekistan Airways нарастила прибыль в 5,4 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом «Газете.uz» сообщили в компании.

Активы компании выросли до 18,6 трлн сумов, что на 1% больше показателя за первую половину 2023 года.

Выручка перевозчика увеличилась на 12,9% до 7,6 трлн сумов год к году, собственный капитал — до 8 трлн сумов (+5,8%).

Доходы в сумовом выражении выросли с 7,3 трлн до 8,1 трлн сумов, но в долларах уменьшились с 664,7 млн до 645,9 млн долларов.

Доходы от регулярных перевозок увеличились с 6,2 трлн до 7,04 трлн сумов, от нерегулярных перевозок — с 503,4 млрд до 531,4 млрд сумов. В долларовом эквиваленте эти показатели также уменьшились.

Прочие доходы выросли почти в 2 раза — с 89,3 млрд до 172,3 млрд сумов.

Чистая прибыль компании за январь-июнь составила 269 млрд сумов, что на 440,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (49,7 млрд сумов).





Основным фактором рекордного роста прибыли стало сокращение расходов по финансовой деятельности — этот показатель уменьшился с 1,2 трлн до 552,4 млрд сумов, пишет инвесткомпания KAP DEPO.

Расходы в сумах увеличились с 7,3 трлн до 7,8 трлн сумов, но в долларах уменьшились с 659,3 млн до 620,6 млн долларов.

Расходы от отрицательной курсовой разницы уменьшились с 748,9 млрд до 391,5 млрд сумов, а доходы от положительной курсовой разницы снизились с 512,3 млрд до 268,9 млрд сумов.

Нераспределённая прибыль компании к концу квартала составила 118,2 млрд сумов (рост — в 2,3 раза). В соответствующем периоде 2023 года непокрытый убыток достигал 149,9 млрд сумов.

В годовом выражении долгосрочные банковские кредиты уменьшились с 8 трлн до 7,1 трлн сумов.

Напомним, в пандемийный 2020 год авиакомпания занимала второе место среди госкомпаний по убыточности с показателем минус 755,7 млрд сумов.

В прошлом году Uzbekistan Airways перевезла более 5 миллионов пассажиров.