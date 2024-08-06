Международный аэропорт Ургенча 5 августа открылся после капитального ремонта взлётно-посадочной полосы. Вечером этого дня он принял первый самолет.

В 11:00 часов были сняты все ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Первый рейс HY57 авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента с 146 пассажирами на борту приземлился в 21:55, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Руководство и сотрудники аэропорта, стоя на перроне, приветствовали первую за две недели посадку самолёта аплодисментами. Лайнер встретили воздушной аркой и национальной музыкой. Пассажиров, среди которых были и иностранные туристы, угощали хорезмсккими лепешками.

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Аэропорт приостановил работу 20 июля. За две недели было заменено и усилено покрытие ВПП по всей длине 3000 м и ширине 45 м, а также капитально отремонтированы вторая и третья рулёжные дорожки. Реконструкция позволит аэропорту без ограничений принимать широкофюзеляжные самолёты типа Boeing 787 и Airbus A330, что, в свою очередь, даст возможность увеличить количество рейсов и пассажиропоток в Хорезмскую область, отмечается в сообщении.

Предыдущая капитальная реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту Ургенче проводилась в 1997 году. Частично повреждённые участки полосы ремонтировались в 2018 году.

Подрядчиком проекта реконструкции выступило ГУП «Urganch yo`llardan muntazam foydalanish», генеральным проектировщиком — инжиниринговая компания Niiat. Лабораторным исследованием покрытия занимался аналитико-испытательный отдел Института переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере транспорта при Министерстве транспорта Узбекистана.

Отметим, что накануне было объявлено о проведении тендера о модернизации и передаче в управление на основе государственно-частного партнёрства аэропорта Ургенча. Планируется построить новую ВПП, новый терминал и другие объекты.

Фото

uzbekistan airports, аэропорт ургенча

uzbekistan airports, аэропорт ургенча

uzbekistan airports, аэропорт ургенча

uzbekistan airports, аэропорт ургенча

uzbekistan airports, аэропорт ургенча

uzbekistan airports, аэропорт ургенча

uzbekistan airports, аэропорт ургенча

uzbekistan airports, аэропорт ургенча

Фото, предоставленные аэропортом Ургенча:

uzbekistan airports, аэропорт ургенча

uzbekistan airports, аэропорт ургенча

uzbekistan airports, аэропорт ургенча

uzbekistan airports, аэропорт ургенча