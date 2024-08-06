Международный аэропорт Ургенча 5 августа открылся после капитального ремонта взлётно-посадочной полосы. Вечером этого дня он принял первый самолет.

В 11:00 часов были сняты все ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Первый рейс HY57 авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента с 146 пассажирами на борту приземлился в 21:55, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Руководство и сотрудники аэропорта, стоя на перроне, приветствовали первую за две недели посадку самолёта аплодисментами. Лайнер встретили воздушной аркой и национальной музыкой. Пассажиров, среди которых были и иностранные туристы, угощали хорезмсккими лепешками.

Аэропорт приостановил работу 20 июля. За две недели было заменено и усилено покрытие ВПП по всей длине 3000 м и ширине 45 м, а также капитально отремонтированы вторая и третья рулёжные дорожки. Реконструкция позволит аэропорту без ограничений принимать широкофюзеляжные самолёты типа Boeing 787 и Airbus A330, что, в свою очередь, даст возможность увеличить количество рейсов и пассажиропоток в Хорезмскую область, отмечается в сообщении.

Предыдущая капитальная реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту Ургенче проводилась в 1997 году. Частично повреждённые участки полосы ремонтировались в 2018 году.

Подрядчиком проекта реконструкции выступило ГУП «Urganch yo`llardan muntazam foydalanish», генеральным проектировщиком — инжиниринговая компания Niiat. Лабораторным исследованием покрытия занимался аналитико-испытательный отдел Института переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере транспорта при Министерстве транспорта Узбекистана.

Отметим, что накануне было объявлено о проведении тендера о модернизации и передаче в управление на основе государственно-частного партнёрства аэропорта Ургенча. Планируется построить новую ВПП, новый терминал и другие объекты.

Фото

Фото, предоставленные аэропортом Ургенча:



