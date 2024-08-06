В Кумкурганском районе Сурхандарьинской области 24-летний водитель Lacetti погиб в результате наезда на машину пассажирского поезда, сообщила пресс-служба УБДД области.

Инцидент произошёл около 12:40 во вторник на автодороге 4N 1591.Поезд ехал по маршруту «Сариасия — Термез».

По информации управления, водитель не остановился на железнодорожном переезде, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Начала доследственная проверка.

На опубликованном фото видно, что удар в машину пришёлся со стороны водителя. До остановки поезд протащил автомобиль на определённое расстояние.