Камала Харрис, баллотирующаяся на пост президента США от Демократической партии, официально объявила, что кандидатом в вице-президенты станет губернатор Миннесоты Тим Уолц.

«Я с гордостью сообщаю, что попросила Тима Уолца стать моим напарником. Как губернатор, тренер, учитель и ветеран, он сделал все возможное для таких рабочих семей, как его. Рада, что он в моей команде», — написала Харрис в Х.

Как пишет CNN, на роль кандидата в вице-президенты претендовали шесть человек, включая губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и сенатора от Аризоны Марка Келли. В минувшее воскресенье, 4 августа, Харрис провела встречи с Уолцем, Шапиро и Келли.

По информации телеканала, Харрис воодушевили поведение Уолца и у них возникла «тёплая химия» во время финальной беседы. Со слов источника CNN, Харрис была впечатлёна «его искренностью».

«Для меня честь всей жизни присоединиться к кампании Камалы Харрис. Я в деле», — написал Уолц после того, как Харрис объявила о его кандидатуре.

Выбор Харрис поддержал ряд известных демократов, в том числе бывший президент США Барак Обама и экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Кто такой Тим Уолц?

60-летний Тим Уолц родился и вырос в маленьком городе в Небраске. Он отслужил 24 года в национальной гвардии США. До своего избрания в Конгресс в 2006 году Уолц преподавал общественные науки в средней школе и работал футбольным тренером.

Он стал губернатором Миннесоты в 2018 году и был переизбран на этот пост в 2022 году. За время своего руководства Уолц законодательно закрепил право на аборт в штате, легализовал рекреационную марихуану, а также расширил проверку биографических данных при покупке оружия.

Уолц руководил Миннесотой во время беспорядков 2020 года, вспыхнувших после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он направил Национальную гвардию на подавление беспорядков.

The New York Times отмечает, что Уолц был известен широкой публике за счёт принятия прогрессивных законов в своём штате, но стал звездой новостей и объектом мемов лишь недавно, когда назвал кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и его напарника Джей Ди Вэнса «странными парнями». Фраза разлетелась по соцсетям и стала «своего рода неофициальным предвыборным лозунгом», пишет газета.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Камала Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как действующий глава страны Джо Байден вышел из предвыборной гонки.