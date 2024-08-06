С 21 по 30 июля в Саудовской Аравии прошла Международная олимпиада по химии. Команда Узбекистана удостоилась на нем четырёх наград, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

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В частности, золотую медаль завоевал Далер Рахимов, ученик 10 класса специализированной школы молодых биологов и химиков имени Абу Али ибн Сино, серебряные — Ахрор Баходиров (11 класс, школа ибн Сино) и Саида Абдуллаева (11 класс, школа №11 Навои), бронзовую — Миржахон Мухаммадов (10 класс, школа ибн Сино).

На международном математическом конкурсе, который прошёл с 26 по 31 июля в Индии, узбекистанские школьники завоевали 18 медалей. Золотые медали вручили Озодбеку Ахтамову (10 класс специализированной школы информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми), Асадбеку Бобокулову (1 курс академического лицея С.Х. Сирожиддинова) и Дильдоре Махкамовой (7 класс специализированной школы Алмазарского района).

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Серебряных медалей удостоились Эльбек Зохиджонов (9 класс спецшколы аль-Хорезми), Бахтиёр Остонов (7 класс специализированной школы Каракульского района Бухарской области), Асадбек Аслонов (11 класс специализированной школы Навои), Камронбек Камолов (6 класс специализированной школы Бухары №35).

Бронзовые медали получили:

Расулбек Гаффаров (9 класс спецшколы аль-Хорезми);

Мехмонбек Амонов (8 класс спецшколы Каракульского района Бухарской области);

Азизбек Мамажанов (8 класс школы №3 Сайхунабадского района Сырдарьинской области);

Давронбек Диёров (9 класс школы №48 Каттакурганского района Самаркандской области);

Мухаммадали Расулов (8 класс спецшколы Каракульского района Бухарской области);

Абдулазиз Раджабов (8 класс спецшколы аль-Хорезми);

Зуфар Норкулов (8 класс школы №45 Гузарского района Кашкадарьинской области);

Мухаммад Олимбоев (6 класс Президентской школы Гулистана);

Аббос Саттаров (7 класс спецшколы Каракульского района Бухарской области);

Умарбек Убайдуллаев (6 класс спецшколы Сергелийского района Ташкента);

Мухаммадшох Мардонов (6 класс спецшколы Каракульского района Бухарской области).

На Международной олимпиаде по экономике (IEO-2024), которая проходила с 22 по 31 июля в Гонконге, представитель Узбекистана Жасурбек Ризокулов (10 класс, Президентская школа Кашкадарьинской области) завоевал бронзовую медаль.

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На 54-й Международной физической олимпиаде, которая прошла с 21 по 29 июля в Иране, бронзовую медаль получил Жавохир Садуллаев (10 класс, Президентская школа Нукуса).

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На Европейской олимпиаде по информатике для девочек, проходившей в Эйндховене в Нидерландах, бронзовую медаль завоевала Зарнигор Рахимова.

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Победителям предметных олимпиад организовали торжественные встречи в Международном аэропорту Ташкента.