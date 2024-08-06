Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 августа ознакомился с презентацией предложений по содержанию и ремонту внутренних дорог, сообщила пресс-служба главы государства.

Всего в стране 184,6 тысячи км автомобильных дорог. Из них почти 142 тысячи км являются внутрихозяйственными дорогами.

За последние четыре года на строительство и ремонт внутренних дорог выделено 15 трлн сумов. Однако, отмечается в сообщении, отсутствует система, ответственная за их содержание.





Это связано с тем, что Комитет по автомобильным дорогам занимается дорогами и мостами государственного и международного значения. Внутренние дороги и мосты находятся на балансе местных хокимиятов. В настоящее время 43 тысячи км внутренних дорог нуждаются в ремонте, не определена чётко структура, ответственная за содержание 2354 мостов.

Поэтому, говорится в сообщении, планируется создать систему, ответственную за эти вопросы, на районном уровне. Согласно предложению, в 208 районных и городских управлениях благоустройства будут организованы службы по содержанию внутренних дорог. Они будут обеспечены 4 видами наиболее необходимой специальной техники. Для этого предусматривается выделение соответствующих средств из бюджета.

«Как показывает анализ, каждый сум, выделенный на содержание дорог, сокращает затраты на ремонт в несколько раз. Если своевременно выделять средства и правильно эксплуатировать внутренние дороги, их межремонтный ресурс увеличится как минимум в два раза», — подчёркивается в сообщении.

В связи с этим ответственным лицам поручено внедрить новые механизмы финансирования содержания и ремонта внутренних дорог.