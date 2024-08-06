Хокимият Ташкента опубликовал заявление по вопросу планируемой реновации жилых массивов. Накануне сообщалось, что решением хокима Шавката Умурзакова одобрены предложения компании «Ташкент инвест» при хокимияте об определении границ площадей, где будут реализованы проекты комплексного развития и реновации. Партии Узбекистана призвали не спешить с проведением реновации и не допустить нарушений прав граждан.

В заявлении администрации города отмечается, что «решение о реализации и внедрении современного механизма, позволяющего удовлетворить права жителей, обозначенные в Конституции, отражающего нормы ШНК (градостроительные нормы и правила — ред.) и интересы граждан», было принято «по итогам обращений самих жителей, которые не остались без внимания, с учётом состояния самого строения а также других объективных причин».

«Целью проекта по реновации является обновление жилищного фонда, предотвращение массового появления аварийного жилья, улучшение условий проживания граждан через развитие территорий комплексно, а не в разрезе отдельно стоящих многоквартирных домов», — подчеркнули в хокимияте.

При реализации проекта «учитываются уровень аварийности и соответствия требованиям безопасности, экономическая и энергетическая эффективности, морально устаревший облик и несоответствие общему архитектурному развитию территории».

«Всем известно, что в Конституции Республики Узбекистан отражено не только право каждого на жилище, но и на безопасное проживание, а государство поощряет жилищное строительство и создаёт условия для реализации права на жилище», — отметили в хокимияте столицы.

«Градостроительные нормы и правила Узбекистана предписывают требования к обеспечению комфортности помещений для труда, проживания и отдыха, отвечающей современным требованиям. Реновация будет производиться только на объектах с подтверждением компетентных организаций об их аварийности и только с согласия жителей. Важно: реновация не будет производиться на объектах культурного или архитектурного наследия», — сообщается в заявлении.

В хокимияте указали, что срок эксплуатации домов в Ташкенте рассчитан на 50 лет, «в большинстве случаев возможность капитального ремонта уже отсутствует, сроки эксплуатации приходят к концу».

«Мы все понимаем, большинство домов, требующих реновации, уже исчерпали свой ресурс, либо станут непригодными для проживания по нормам градостроительства в ближайшие годы», — отмечается в заявлении.

«Учитывается риск, связанный с техническим состоянием строений», особые опасения вызывает «устойчивое изменение климата, влияющее на сейсмичность нашей страны и региона в целом», заявили в хокимияте.

«Адекватно оценивая ситуацию, эксплуатация этих домов в нынешнем их состоянии неизменно приведёт к массовому появлению аварийного жилья в столице», — подчеркнули в администрации.

Территории для реновации были предложены жителями, по итогам их обращений был составлен план, предварительный анализ домов, приведённых в обращениях, подтвердил несоответствие жилья требованиям градостроительных норм, — суммировали в хокимияте.

Механизм реализации проекта «максимально упрощён», заявили в хокимияте, пообещав разъяснить его в следующих заявлениях.

Заинтересованным в теме рекомендовали обращаться на сайт Tashkent Invest kompaniyasi (tashkentinvest.com) и по телефону: 71−210−01−63.