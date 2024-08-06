В 11-й день летних Олимпийских игр в Париже 6 августа четверо спортсменов Узбекистана примут участие в соревнованиях по греко-римской борьбе, женской борьбе и боксу, сообщает Национальный олимпийский комитет.





Борцы начнут свои выступления в 14:30. Вице-чемпион мира 2019 года, бронзовый призёр чепионатов Азии 2016 и 2018 годов, 28-летний узбекский борец Арам Варданян (родился в Ереване, выступает за Узбекистан с 2010 года) в весовой категории до 77 кг в 1/8 финала выйдет на ковёр против Махмуда Абдельрахмана из Египта, вице-чемпиона Африканских игр.





В 14:30 также выступит 40-летний Рустам Ассакалов (родился с Краснодаре, с 2012 года выступает за Узбекистан). В последних трёх Азиатских играх борцу удалось завоевать золото, серебро и бронзу. Помимо этого, на чемпионате мира 2015 года удостоился серебряной медали, а на первенстве планеты 2019 года занял 3 место.

Его соперником в весовой категории до 97 кг станет Кевин Мехия из Гондураса, четырёхкратный победитель Центральноамериканских игр, многократный призёр Панамериканских чемпионатов, призёр Панамериканских игр.





В 14:30 24-летняя уроженка Каракалпакстана Актенге Кеунимжаева, которая впервые в истории узбекского спорта завоевала лицензию по женской борьбе, также выйдет на ковёр. Трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Азии сразится с 27-летней Оксаной Ливач из Украины, бронзовым призёром ЧМ 2018 года, золотым и двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы.





23-летний чемпион мира по боксу Асадхужа Муйдинхужаев в весовой категории до 71 кг в полуфинале выйдет на ринг против 21-летнего Омари Джонса из США, вице-чемпиона мира 2021 года.





В предыдущий день Олимпийских игр 5 августа борец греко-римского стиля Ислом Бахромов (-60 кг) уступил в четвертьфинале сопернику из КНДР Ли Сеуну и не смог претендовать на медали.