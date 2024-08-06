Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 3 августа подписал постановление Кабинета министров о регулировании розничной торговли товарами, подлежащими обязательной цифровой маркировке.

До 1 сентября 2024 года возьмут под контроль регистрацию предпринимателей, занимающихся розничной торговлей алкогольной, табачной и пивной продукцией, бытовой техникой и лекарственными средствами, в системе Asl Belgisi и соблюдение требований о цифровой маркировке.

Предприниматели, занимающиеся розничной торговлей указанными товарами, должны будут за месяц предупредить налоговую инспекцию, если они захотят прекратить свою деятельность. Налоговый инспектор в течение трёх дней проверит полноту выплаты сборов и проведёт инвентаризацию остатков продукции на складе.

Налоговому комитету совместно с другими министерствами и ведомствами поручено до 1 августа 2026 года разработать документ, предусматривающий введение уголовной ответственности в отношении импортёров, производителей, оптовых и розничных продавцов контрафактной продукции и/или продукции с поддельными кодами маркировки. При этом ожидается, что такая продукция также будет конфискована.

Налоговый комитет также создаст отдельную структуру с семью сотрудниками для мониторинга соблюдения требований цифровой маркировки, борьбы с теневым производством и распространением поддельных товаров, чтобы обеспечить полноту налоговых поступлений.

До 1 ноября 2024 года поручено разработать нормативный документ, предусматривающий перевод оптовой торговли товаров с цифровой маркировкой полностью на безналичный расчёт.

Постановлением утверждён план мер по ускорению процессов цифровой маркировки.

В частности, Комитет по конкуренции и защите прав потребителей должен будет препятствовать искусственному завышению цен на онлайн-кассы, которые используются для сканирования штрих-кодов и кодов цифровой маркировки.

Кроме того, планируется разработать предложения по введению штрафных санкций за нарушение правил маркировки для маркетплейсов. Также ставится задача сделать регистрацию в системе Asl Belgisi обязательной для продавцов на биржах и электронных торговых площадках. С января планируется внедрить проверку участия продавца в системе маркировки.

Намечено внедрить систему, при которой товарный чек будет печататься только после сканирования товара с маркировкой при его реализации.

В рейтинге устойчивости предпринимателей предлагается учитывать соблюдение правил маркировки товаров.

Импортные и маркируемые товары планируется разрешить выводить в режим свободного обращения на таможне с условием их маркировки. В таможенных декларациях предлагается отображать идентификационный код товаров и услуг (ИКПУ).

До 1 декабря поручено разработать и внести в Кабинет министров проекта закона «О торговле».