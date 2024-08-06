Президент Узбекистане Шавкат Мирзиёев подписал закон «О признании прав на самовольно захваченные земельные участки и построенные на них здания и сооружения», сообщает пресс-служба главы государства.

По предварительным данным, в настоящее время в стране имеется более 3,6 миллиона земельных участков, правовые документы на которые не оформлены или неполны.

21 ноября 2023 года на совещании по земельному учёту и кадастру президент отметил необходимость законного решения данного вопроса. С учётом положительного опыта Италии, Болгарии, Хорватии, Чехии и других стран был подготовлен проект закона, который был доработан и рассмотрен в палатах Олий Мажлиса.

Законом признаются права на следующие земельные участки и имущество:

1) земельные участки, самовольно захваченные гражданами до 1 мая 2018 года путём строительства индивидуального жилья, и построенные на них здания и сооружения;

2) земельные участки, занятые гражданами и организациями до 1 мая 2018 года сверх указанной в документе площади, а также построенные на них здания и сооружения;

3) земельные участки, признание прав на которые в рамках разовой акции (в 2018—2019 годах) не было завершено, а также построенные на них здания и сооружения;

4) земельные участки, выделенные решением хокима района (города) до 8 июня 2021 года, но не утверждённые хокимом области или кенгашем народных депутатов;

5) жилые помещения на территории садоводческих и виноградарских товариществ и занимаемый ими земельный участок;

6) земельные участки предпринимателей, размещённых в малых промышленных зонах до 9 марта 2020 года;

7) земельные участки, занятые зданиями и домами, приватизированными государственным ордером;

8) земельные участки, занятые зданиями и домами, на которые решением хокима признано право собственности.

Законом также чётко определены основные условия признания прав. Например, земельный участок не должен быть выделен другим лицам или выставлен на аукцион; должен отсутствовать спор на земельный участок; не должно быть противоречия генеральному плану.

Признание прав осуществляется поэтапно по регионам. Согласование сведений и документов, касающихся самовольно захваченных земельных участков и построенных на них зданий и сооружений, осуществляется посредством автоматизированной информационной системы Агентства по кадастру. В эту систему также вводят соответствующую информацию 15 уполномоченных организаций.

Полнота и законность собранных документов проверяется областным управлением юстиции. Результаты будут объявлены на сайте Агентства по кадастру и в махаллинских уголках. Гражданам, получившим положительное заключение, будет направлено SMS-сообщение, на основании которого производится единовременный платёж. После этого права будут признаваться ежеквартально решением областного кенгаша народных депутатов.

Органы прокуратуры, внутренних дел, агроинспекции, экологии, кадастра устанавливают государственный контроль за реализацией закона. В законе также уделено особое внимание общественному контролю. Так, решением районных кенгашей народных депутатов в каждой махалле будут созданы общественные группы. В эти группы войдут депутат районного кенгаша, избранный от округа, где расположена махалля, председатель махалли и активные граждане.

За признание прав на земельные участки под жилыми домами, приватизированными или признанными на праве собственности зданиями и сооружениями, взимается единовременный платёж. Размер платежа составляет 5 базовых расчётных величин в городе Ташкенте, 3 БРВ в городе Нукусе и областных центрах, 2 БРВ в городах и 1 БРВ в других населённых пунктах. Лицам, включённым в Единый реестр социальной защиты, а также лицам с инвалидностью предоставляется скидка.

Единовременный платёж направляется на покрытие расходов органов кадастра и юстиции, Агентства «Узбеккосмос». Оставшиеся средства будут направлены на мероприятия инициативного бюджета, то есть на махалли.

Закон вступит в силу через три месяца, до этого на местах будет проведена разъяснительная и подготовительная работа. Закон будет действовать до 1 января 2028 года.

Отметим, что в Каракалпакстане работа в этом направлении была начата в прошлом году. Указом президента от 28 июля 2023 года было разрешено признавать права на не имеющие документов жилые дома и земельные участки, расположенные в регионе, решением Жокаргы Кенеса Каракалпакстана.

После этого во всех районах и городах были созданы рабочие группы, которые изучили 43432 дома, построенные в Каракалпакстане без правоустанавливающих документов. Расположение, состояние и время постройки домов проверялись на основе анализа земельного учёта и космических снимков.

По итогам всестороннего обсуждения признано право собственности на 27590 жилых домов и право аренды земельных участков, на которых они размещены.

Более 100 тысяч граждан, проживающих в этих 27590 домах, получили право легально оформлять своё жилье, продавать его другому лицу, ставить членов семьи на постоянный учёт. Собственники теперь смогут получать льготные кредиты на ремонт или дополнительное строительство, а в случае изъятия жилья для общественных нужд требовать компенсации в соответствии с законом.

«Если принять, что каждый из более 3,6 миллиона земельных участков касается в среднем 3−4 граждан или предпринимателей, этот закон разрешит проблемы более 10 миллионов человек и создаст законную основу для их дальнейшей жизни», — говорится в сообщении.