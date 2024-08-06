Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявил, что установил факты финансирования деятельности организованной преступной группы «вора в законе» Камчибека Кольбаева узбекистанцем Салимом Абдувалиевым.

ГКНБ проводило следственно-оперативные мероприятия по делу о легализации доходов, добытых преступным путём. По данным спецслужбы, Кольбаев входил в международную преступную группировку «Братский круг».

Напомним, Салим Абдувалиев (1950 года рождения, пенсионер, ранее не судим) в декабре 2023 года был задержан, а в марте 2024 года осуждён на 6 лет лишения свободы в колонии. Суд Ташкента признал его виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия. ГКНБ Кыргызстана характеризует его как «лидера криминальных элементов на территории Узбекистана».

Камчибека Кольбаева США называли «лидером самой влиятельной преступной группировки» в Кыргызстане и включали его в список крупных наркоторговцев мира. Он был убит в ходе спецоперации в центре Бишкека в октябре 2023 года.

По данным спецслужбы Кыргызстана, Салим Абдувалиев, «имея непосредственное влияние в странах СНГ, обусловленное организацией незаконных каналов переправки наркотических средств в страны Европы, установил связь и систематически оказывал материальную помощь» Камчибеку Кольбаеву, а также «поддерживал и способствовал в его становлении лидером криминального мира» Кыргызстана.

При этом, отмечает ГКНБ, Камчибек Кольбаев и Салим Абдувалиев находились в близких отношениях, о чем свидетельствуют сведения о неоднократных посещениях Кольбаевым торжеств и иных мероприятий, организованных Абдувалиевым на территории Узбекистана.

«Таким образом, [Салим] Абдувалиев, преследуя свои корыстные цели по расширению сферы влияния на территории Кыргызской Республики и странах СНГ, чего в определённой мере смог достичь, всячески поддерживал и на систематической основе финансировал противоправную деятельность [Камчибека Кольбаева] и его группировки.

На основании собранных материалов в отношении Салима Абдувалиева заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он также объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности.