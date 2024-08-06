Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7−9 августа посетит Казахстан с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Программой запланировано проведение переговоров глав государств и первого заседания Высшего межгосударственного совета под их председательством.

Будут рассмотрены вопросы углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, актуальные аспекты международной и региональной повестки.

В фокусе внимания будут также расширение взаимодействия в области торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, энергетики, сельского и водного хозяйства и других приоритетных направлениях. Ожидается принятие «солидного пакета документов».

В рамках государственного визита в столице Казахстана пройдут деловые и культурные мероприятия. Запланировано открытие памятника узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои.

Затем, 9 августа, президент Узбекистана примет участие в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом саммите диалога «Центральная Азия + Япония», которые пройдут в Астане.