Вице-президент США Камала Харрис получила необходимое число голосов делегатов-демократов, чтобы обеспечить себе выдвижение кандидатом в президенты, сообщает The New York Times.
Она станет первой темнокожей женщиной и первой женщиной южноазиатского происхождения, выигравшей выдвижение в президенты от одной из двух ведущих американских партий, отмечает газета.
Харрис получила поддержку 99% из 4567 делегатов. Голосование проходило в онлайн-режиме с 1 по 5 августа.
Обычно партии выдвигают своих кандидатов в президенты на национальном съезде, но Демократическая партия решила провести виртуальное голосование, чтобы уложиться в сроки подачи бюллетеней в некоторых штатах. Харрис была единственным кандидатом, которая прошла квалификацию для участия в голосовании.
Теперь Харрис и её кандидат в вице-президенты, которого вскоре объявят, должны принять свои номинации от партии. Съезд демократов начнётся 19 августа в Чикаго.
Reuters пишет, что Харрис представит своего кандидата в вице-президенты 6 августа. Со слов источников агентства, в финальный список кандидатур вошли губернаторы штатов Пенсильвания и Миннесота Джош Шапиро и Тим Уолз.
- Выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником Харрис станет кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.
- Камала Харрис стала потенциальным кандидатов в президенты США от Демократической партии после того, как действующий глава страны Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Такое решение он принял на фоне давления однопартийцев после неудачных дебатов с Трампом. «Я ценю этот пост. Но свою страну я люблю больше», — заявил он и отметил, что нужно «передать эстафету новому поколению».