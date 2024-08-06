Вице-президент США Камала Харрис получила необходимое число голосов делегатов-демократов, чтобы обеспечить себе выдвижение кандидатом в президенты, сообщает The New York Times.

Она станет первой темнокожей женщиной и первой женщиной южноазиатского происхождения, выигравшей выдвижение в президенты от одной из двух ведущих американских партий, отмечает газета.

Харрис получила поддержку 99% из 4567 делегатов. Голосование проходило в онлайн-режиме с 1 по 5 августа.

Обычно партии выдвигают своих кандидатов в президенты на национальном съезде, но Демократическая партия решила провести виртуальное голосование, чтобы уложиться в сроки подачи бюллетеней в некоторых штатах. Харрис была единственным кандидатом, которая прошла квалификацию для участия в голосовании.

Теперь Харрис и её кандидат в вице-президенты, которого вскоре объявят, должны принять свои номинации от партии. Съезд демократов начнётся 19 августа в Чикаго.

Reuters пишет, что Харрис представит своего кандидата в вице-президенты 6 августа. Со слов источников агентства, в финальный список кандидатур вошли губернаторы штатов Пенсильвания и Миннесота Джош Шапиро и Тим Уолз.